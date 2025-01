Cristiano Ronaldo legt zo'n 72 miljoen euro neer voor nieuw speeltje

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Cristiano Ronaldo, die diep in de buidel heeft getast.

De Portugese superster heeft namelijk een nieuwe privéjet gekocht. Het gaat om een Bombardier Global Express van zo’n 72 miljoen euro. Het vliegtuig, dat sinds 2019 op de markt is, is van alle luxe voorzien. Het toestel biedt plaats aan negentien passagiers, waarvan er tien ten alle tijden kunnen slapen.

Het vliegtuig haalt een snelheid van 980 km/u en is ontworpen om intercontinentale vluchten te maken. De Rolls Royce Pearl-motoren zorgen ervoor dat er vluchten van meer dan achttien uur mogelijk zijn.

Voor 72 miljoen euro mogen WiFi, een telefoon, elektrische oven, magnetron, multimedia-systeem en een koelkast natuurlijk niet ontbreken. Er is in de cabine ook een speciale ruimte ingericht om kleren en schoenen mee te kunnen nemen. Dat naast de bagageruimte in het ruim.

Van buiten is het vliegtuig niet te missen. Op het zwarte toestel staat CR7, de initialen en het rugnummer van Ronaldo, en een afbeelding van zijn wereldberoemde manier van juichen.

De Portugees werd in 2015 eigenaar van een Gulfstream G200, waarvoor hij 23 miljoen euro betaalde. Als hij dat toestel – wat hij inmiddels heeft verkocht – niet gebruikte, verhuurde hij het aan andere partijen. Daarvoor moest je wel tussen de zes- en tienduizend euro per uur betalen. Als Ronaldo zijn Bombardier verhuurt, zal de prijs uiteraard nog hoger liggen.