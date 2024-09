Cristiano Ronaldo krijgt nieuwe Europese toptrainer bij Al-Nassr: Castro ontslagen

Cristiano Ronaldo krijgt een nieuwe trainer bij Al-Nassr. De club heeft afscheid genomen van coach Luis Castro en de kans is groot dat Stefano Pioli nu de scepter gaat zwaaien bij de club, zo meldt onder meer Fabrizio Romano.

De toekomst van Castro bij Al-Nassr hing al zeker sinds half augustus aan een zijden draadje. Destijds maakte Marca al bekend dat de clubleiding hem in een informeel gesprek al had laten weten dat hij mocht vertrekken.

De Portugese trainer kwam op de schopstoel na de uiterst pijnlijke 1-4 nederlaag in het duel om de Super Cup met Al-Hilal (1-4). In dezelfde wedstrijd was Ronaldo ook woest op zijn teamgenoten.

Sinds juli 2023 stond Castro aan het roer bij Al-Nassr, waar de oefenmeester nog beschikte over een contract tot medio 2025. Wegens tegenvallende resultaten moet hij de club dus vroegtijdig verlaten.

Na drie speelronden bezet Al-Nassr een magere zevende plek. Zowel het thuisduel met Al-Raed als de thuiswedstrijd tegen Al-Ahli eindigde in een 1-1 gelijkspel. Alleen Al-Feiha werd tot dusver verslagen (1-4), terwijl Al-Ittihad, Al-Hilal en Al-Ettifaq al negen punten verzamelden.

Het is aannemelijk dat Pioli binnenkort gepresenteerd wordt als opvolger van Castro. In mei werd bekend dat de Italiaanse keuzeheer na een dienstverband van vijf jaar vertrok bij AC Milan.

Eerder gingen er geruchten dat Sérgio Conceição het stokje zou overnemen van Castro. Nu lijkt de club dus toch te gaan voor Pioli.