Cristiano Ronaldo helpt Al-Nassr met 2 goals aan zege in kraker en komt steeds dichter bij 1000 goals

Al-Nassr heeft de kraker tegen Al-Hilal vrijdagavond met 1-3 gewonnen, mede door twee treffers van Cristiano Ronaldo. Daardoor is het gat op de ranglijst van de Saudi Pro League tussen nummer twee Al-Hilal (57 punten) en nummer drie Al-Nassr (54 punten) nog drie punten. Koploper Ittihad Club heeft 61 punten en nog een duel tegoed.

Bijzonderheden:

Diep in de blessuretijd van de eerste helft maakte Ali Al-Hassan de 0-1, door de bal na een corner vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig in de kruising te krullen. Vlak na rust werd het 0-2: Sadio Mané vond Ronaldo na een snelle uitbraak over links.

Na ruim een uur spelen werd het toch nog spannend. Ali Al-Bulaihi kopte een doorgekopte hoekschop binnen: 1-2. Ronaldo, die een penalty benutte na hands, besliste het duel vlak voor tijd definitief: 1-3. De Portugese superster staat nu op 931 goals, en heeft er dus nog 69 nodig om de magische grens van 1000 doelpunten te bereiken.

Al-Hilal - Al-Nassr 1-3

45+4’ 0-1 Ali Al-Hassan (assist: Marcelo Brozovic)

47’ 0-2 Cristiano Ronaldo (assist: Sadio Mané)

62’ 1-2 Ali Al-Bulaihi (assist: Sergej Milinkovic-Savic)

88’ 1-3 Cristiano Ronaldo (penalty)