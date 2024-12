Cousiño Arias kapt zin opeens af in gesprek met Perez: 'Wat doe je nou raar, Kenneth?'

Kenneth Perez en Fresia Cousiño Arias hadden voorafgaand aan FC Utrecht - PSV een opmerkelijk onderonsje in de catacomben van De Galgenwaard. De verslaggever wil van Perez graag het ideale middenveld van PSV horen, maar dan ontstaat een enigszins ongemakkelijk gesprek.

''Bij PSV is het nooit vast. Het is altijd rouleren, flexibel. Maar het is heel aanvallend als je het zo bekijkt'', analyseert Perez bij ESPN de basisopstelling van PSV in Utrecht.

''Het zijn eigenlijk zes aanvallende spelers. En Ledezma die ook een aanvallende middenvelder was'', wijst de analist op Richard Ledezma, die op de rechtsbackpositie bij PSV de vervanger is van Rick Karsdorp. ''Het is héél aanvallend. Hopelijk hebben ze veel de bal.''

''Veerman is ook weer terug als optie op de bank. Wat zou je nou het ideale middenveld vinden bij PSV?'', wil Cousiño Arias vervolgens weten van Perez. ''Veerman is blijkbaar niet fit genoeg om te beginnen. Maar Schouten komt toch ook nog?'', geeft de oud-middenvelder niet direct antwoord.

''Dat klopt. Maar Veerman is er nu toch bij? Dat is toch uiteindelijk een keuze die PSV.... Wat doe je nou raar, Kenneth?'', vraagt Cousiño Arias aan Perez als ze een glimlach op het gezicht van de Deen ziet verschijnen. ''Ik doe niet raar. Dit zijn de spelers waar ze het mee moeten doen'', zo benadrukt Perez.

''Ja, en Veerman is erbij als optie. Dus hierna zou hij kunnen invallen. Wat is het ideale middenveld van PSV wat betreft jou?'', probeert Cousiño Arias het nogmaals. ''

''Dan kan Tillman door op 10 en Veerman op die positie op het middenveld'', loopt Perez tot slot alvast vooruit op een eventuele invalbeurt van Veerman bij PSV in de topper tegen FC Utrecht.

Opstelling PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.