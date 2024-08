Copa América-uitblinker James Rodríguez staat voor opvallende terugkeer naar Madrid

James Rodríguez staat op het punt om zijn terugkeer te maken in LaLiga. De creatieve middenvelder bevindt zich momenteel in vergevorderde gesprekken met Rayo Vallecano, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano in navolging van berichtgeving van Marca.

De 33-jarige Colombiaan gold als een van de absolute uitblinkers op de Copa América en ziet een terugkeer naar Europa naar verluidt wel zitten. James vertrok vorig jaar zomer naar São Paulo FC in Brazilië, maar verlengde zijn aflopende contract niet, waardoor hij nu transfervrij op te pikken is.

Momenteel heeft Rayo Vallecano de beste papieren om James aan te trekken. De nummer 17 van het afgelopen LaLiga-seizoen wil de selectie nog voorzien van een extra kwaliteitsimpuls en ziet in de Colombiaan een uitstekende toevoeging.

In Madrid ligt voor James een contract tot medio 2025 klaar, met de optie voor nog een seizoen. Volgens Marca verblijft de creatieveling momenteel al in Madrid en zou hij dolgraag terugkeren in Spanje. Rayo Vallecano moet alleen het financiële plaatje nog in orde maken.

James speelde zich afgelopen Copa América opnieuw in de kijker in Europa. Hij reikte met Colombia tot de finale, waarin Argentinië uiteindelijk na verlenging te sterk bleek (1-0). James werd mede door zijn zes assists en een doelpunt uitgeroepen tot Beste Speler van het Toernooi.

Daardoor kan James nu terugkeren in Madrid. Eerder stond hij tussen 2014 en 2020 onder contract in de Spaanse hoofdstad, bij Real Madrid. In het shirt van Los Blancos kwam hij tot 125 officiële duels, waarin hij 37 keer scoorde en 42 assists afleverde.

In de zomer van 2020 trok James de deur bij Real Madrid achter zich dicht om in de Premier League aan de slag te gaan bij Everton. Sindsdien is zijn carrière alleen maar bergafwaarts gegaan en speelde hij achtereenvolgens nog voor Al-Rayyan SC, Olympiakos en São Paulo FC.

