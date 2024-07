CONMEBOL komt met statement na massale vechtpartijen bij Uruguay - Colombia

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL heeft een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van de ongeregeldheden na de halve finale tussen Uruguay en Colombia. Na het laatste fluitsignaal van het Copa América-duel ging het mis, toen Uruguayaanse spelers in gevecht gingen met Colombiaanse spelers.

Uruguayaanse spelers, waaronder Darwin Núñez, Ronald Araújo en José María Giménez, beklommen de tribunes in het Bank of América Stadium in Charlotte. Op die tribunes vonden vechtpartijen plaats tussen Colombiaanse fans en Uruguayaanse spelers, die zeiden dat hun familieleden werden aangevallen door de Colombianen op de tribunes. “Het was een ramp” vertelde Giménez. “Er was geen politie en we moesten onze gezinnen verdedigen.”

"This is a disaster. Our family is in danger." Uruguay's José María Giménez speaks on the altercation with fans that occurred in the stands following the Copa América Semifinal vs Colombia ?? pic.twitter.com/Y0ytj44ioK — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2024

“Er waren pasgeboren baby's. Dit is de schuld van twee of drie mensen die een paar drankjes te veel op hadden en niet weten hoe ze moeten drinken.” Met name Núñez was razend en ging in gevecht met meerdere supporters. Núñez deelde rake klappen uit en incasseerde die ook.

Uruguay players have entered the stands and a fight has broken out between fans and players pic.twitter.com/XRbte2ibiy — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2024

De CONMEBOL heeft nu een statement naar buiten gebracht. “In het licht van de gewelddaden die plaatsvonden aan het einde van de wedstrijd tussen de nationale teams van Uruguay en Colombia, heeft de disciplinaire eenheid van CONMEBOL besloten een onderzoek te openen om de tijdlijn van de gebeurtenissen en de verantwoordelijkheden van de betrokkenen te verduidelijken.”

“Aan de vooravond van onze Copa América-finale willen we opnieuw verduidelijken en waarschuwen dat geen enkele actie die een wereldwijd voetbalfeest bezoedelt, zal worden getolereerd. Dat geldt voor zowel de hoofdrolspelers en de fans die aanwezig zijn in het stadion voor een finale die wereldwijd door honderden miljoenen toeschouwers wordt bekeken.”

“Het is onaanvaardbaar dat een incident als deze passie in geweld verandert. Daarom zal geen enkel gedrag worden getolereerd dat in strijd is met de geest van de sport en het mooiste spektakel ter wereld, dat aan het hele gezin toebehoort.”

Colombia trok aan het langste eind op het veld dankzij een rake kopbal van Jefferson Lerma (1-0). Los Cafeteros staan daardoor maandagnacht (Nederlandse tijd) in de finale, waarin Argentinië de tegenstander zal zijn. Dat land won de andere halve finale, van Canada, met 2-0 dankzij treffers van Julián Álvarez en Lionel Messi.

