Commotie over ‘buitenspelgoal’ Real Madrid: ‘Het is heel duidelijk’

Real Madrid behaalde dinsdagavond een belangrijke overwinning in het eerste duel van de achtste finale van de Champions League tegen stadsgenoot Atlético Madrid. De wedstrijd eindigde in 2-1, met doelpunten van respectievelijk Rodrygo en Brahim Díaz voor Real en Julian Álvarez voor Atlético. Er is echter veel ophef over de 2-1 van Díaz. De Spaanse krant Marca stelt dat deze treffer nooit had mogen tellen.

Real begon explosief en zette al in de vierde minuut de 1-0 op het scorebord. Iets meer dan een half uur later bracht de Argentijn Álvarez de stand weer in evenwicht. Vlak na rust schoot Díaz de bal beheerst in de rechterbenedenhoek, buiten het bereik van Atlético-doelman Oblak.

Volgens Marca had deze beslissende goal echter afgekeurd moeten worden. De krant is van mening dat Vinícius Júnior het zicht van Oblak belemmerde, waardoor sprake zou zijn van hinderlijk buitenspel. “Hij staat in de weg van de bal”, aldus de Spaanse krant.

Ook Pável Fernandez, scheidsrechter-analist van Marca, beschouwt het als een duidelijke buitenspelsituatie. “Het is hinderlijk, want Vinícius staat op anderhalve meter van de schietlijn met Oblak. De Sloveen kan het schot niet zien, omdat de Braziliaan er duidelijk voor staat.”

“Ik heb geen twijfel”, voegt Fernandez toe. Toch legt hij de volledige verantwoordelijkheid niet bij scheidsrechter Clément Turpin. “Het is niet de schuld van de scheidsrechter. Het probleem zit hem in dat ze de VAR niet waarschuwen erover.”

Door deze overwinning heeft Real Madrid een gunstige uitgangspositie voor de return. Deze vindt plaats op 12 maart in het Wanda Metropolitano van Atlético. De winnaar van dit tweeluik treft in de kwartfinale PSV of Arsenal. De Nederlanders verloren hun heenwedstrijd met 1-7.

Beide Madrileense clubs komen komend weekend opnieuw in actie. Real Madrid speelt op zondag 9 maart in eigen stadion de derby tegen Rayo Vallecano, terwijl Atlético Madrid diezelfde dag op bezoek gaat bij de nummer veertien, Getafe.