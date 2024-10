Commentator Ziggo Sport blundert erop los bij duel van FC Barcelona: 'Wat een idioot, dan leef je echt onder een steen'

Op X is er flinke kritiek op de commentator van Ziggo Sport tijdens het Champions League-duel tussen FC Barcelona en Young Boys. Zo zag hij Wojciech Szczesny onder meer aan voor Marc-André ter Stegen en verwarde hij Alejandro Baldé met Iñigo Martínez.

Barcelona kende een prima eerste helft tegen Young Boys. De Catalanen waren trefzeker via Robert Lewandowski, Raphinha en Martínez en stonden derhalve al bij rust op een 3-0 voorsprong.

Toch heerst er op X enige ontevredenheid over de commentator van dienst op Ziggo. Dat heeft onder meer te maken met een moment rond de tiende minuut, wanneer Szczesny op de tribune in beeld wordt gebracht, maar de commentator zegt dat dat Ter Stegen is.

“Wat is dat voor idiote commentator bij Barcelona”, begint een kijker zijn post op X. “Verwart Baldé met Martínez, een mislukt schot van Raphinha vindt hij een schitterende voorzet en Szczesny op de tribune noemt hij Ter Stegen. Geen keus meer zeker met al die wedstrijden”, gaat hij verder.

“De commentator bij Barcelona noemt iedereen bij de verkeerde naam, eerst Baldé als Martínez, dan Szczesny als Ter Stegen”, zegt iemand anders. Weer een ander tweet: “Sorry hoor, maar als je niet weet hoe Ter Stegen eruitziet, dan leef je echt onder een steen als commentator.”

Ter Stegen raakte anderhalve week geleden zwaar geblesseerd en staat daardoor maanden aan de kant. Szczesny gaat hem zo goed als zeker de komende periode vervangen bij Barcelona.

De Poolse doelman was eigenlijk gestopt, maar besloot terug te keren uit zijn pensioen om aan de slag te gaan bij Barcelona. Szczesny is nog niet officieel gepresenteerd, maar dat lijkt niet lang meer te duren.