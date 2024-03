Comedy Capers in de Bundesliga: Duitse doelman begaat hilarische blunder

Eintracht Frankfurt heeft zaterdag een nipte zege in de Bundesliga geboekt. Die Adler kwamen vijf minuten op voorsprong na een ongelooflijke blunder van FC Heidenheim-doelman Kevin Müller. Vervolgens werd er in eigen huis een 1-2 nederlaag geleden.

Heidenheim en Eintracht Frankfurt leken zaterdagmiddag met een 0-0 ruststand de kleedkamers op te zoeken. In de 39ste minuut ging Müller namens de thuisploeg echter enorm in de fout.

Verdediger Benedikt Gimber dacht rustig zijn doelman in te spelen, waarna de sluitpost de bal door een polletje volledig miste: 0-1.

Wat een bizar doelpunt! Heidenheim-keeper Kevin Müller trapt volledig over de bal heen ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga pic.twitter.com/1BgrN0cob0 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 2, 2024

Vroeg in de tweede helft wist Eintracht Frankfurt de marge te verdubbelen via Niels Nkounkou, die zijn directe tegenstander opzocht en in de korte hoek doel trof: 0-2.

Marvin Pieringer bracht de spanning met een klein uur op de klok weer terug door na een geslaagde dribbel de 1-2 binnen te schieten. Voldoende voor een resultaat bleek het echter niet.

Donny van de Beek bleef bij de bezoekers overigens de gehele wedstrijd op de bank. Een week geleden deed hij nog wel 66 minuten mee tijdens een 2-2 gelijkspel tegen VfL Wolfsburg.

Voor Eintracht Frankfurt verandert er door de zege niets. Het blijft zesde en de achterstand op nummer vijf RB Leipzig, dat eveneens tot winst kwam, is zes punten. Promovendus Heidenheim staat na 24 competitiewedstrijden knap elfde in de Bundesliga.



