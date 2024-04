‘Coley Parry staat alleen bij Vitesse en is een groot obstakel geworden’

Het roer gaat helemaal om bij Vitesse, mocht de club de huidige crisis overleven. Dat blijkt uit een analyse van Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. Daarnaast willen de Arnhemmers af van Coley Parry als mogelijk nieuwe eigenaar, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. “Hij staat inmiddels alleen na de geflopte overname en is een groot obstakel geworden voor welke reddingsoperatie dan ook”, aldus Kapteijns.

Vitesse zet momenteel alle zeilen bij om te overleven. Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes, die eerder ADO Den Haag uit een zware periode hielp, heeft maandag een ‘concept-reddingsplan’ ingediend bij de licentiecommissie, zo schrijft Kapteijns. “Maar de licentiecommissie kan onmogelijk onder de indruk zijn.”

De journalist van De Telegraaf wijst naar de ‘uiterste en keiharde deadline’ van 15 juni, wanneer er duidelijkheid moet worden verschaft. “Het lijkt ten eerste ondoenlijk om een haalbaar tijdschema in elkaar te draaien voor de gehoopte ontsnappingsroute met onder andere een tijdrovende WHOA-procedure. Ook ontbreekt op dit moment volledig de financiële dekking voor het reddingsplan, waarmee ruim twintig miljoen euro is gemoeid.”

Ook de situatie rondom Parry is de club een doorn in het oog. De Amerikaanse zakenman is ‘een groot obstakel geworden voor welke reddingsoperatie dan ook’. “Vitesse zou graag van de vertragende en weinig kansrijke beroepsprocedure tegen de afwijzing van Parry als eigenaar af willen, omdat die iedere andere oplossing blokkeert. Dat kan echter niet vanwege de juridische consequenties die dat heeft van de kant van Parry”, aldus Kapteijns.

’Vitesse moet weer een Arnhemse club worden’

Mocht Vitesse de huidige crisis overleven, dan gaat het roer volgend seizoen compleet om. Zo meldt Kapteijns dat Reijntjes en adviseur Paul van der Kraan af willen van de ‘dubbele petten-cultuur’. Daardoor heeft Peter van Bussel zijn functie als voorzitter van de stichting per direct neer moeten leggen. Hij is namelijk ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Daarnaast wordt er een nieuwe stichting opgericht: Vitesse voor altijd. Daar moeten de aandelen naartoe zodra die door de huidige eigenaar Valeri Oyf definitief worden overgedragen. Er wordt ook afscheid genomen van het concept ‘Believe in More’, wat jarenlang de slogan was van Vitesse. “Vitesse moet weer gewoon een Arnhemse club worden”, laat Reijntjes optekenen. Verder willen de Arnhemmers komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie werken met een begroting van dertien miljoen euro en een spelersbudget van vier miljoen euro, vervolgt Kapteijns.

Volgend seizoen moet er ook mogelijk negen miljoen euro bezuinigd worden. “Alles valt of staat met het overleven van de huidige crisis”, aldus de journalist. “Faillissement en intrekking van de licentie zijn grote gevaren. Al met al ziet het er nog onveranderd somber uit voor Vitesse. Reijntjes en Van der Kraan zullen een Houdini-act moeten uithalen om Vitesse door deze crisis te leiden. De vraag is of ze daarvoor de tijd en kans krijgen van de licentiecommissie.”

