In de Prime-documentaire England’s Lions: A New Generation onthulde Chelsea-speler Cole Palmer een opmerkelijke situatie uit zijn carrière. De 22-jarige middenvelder dreigde in zijn tienerjaren weggestuurd te worden bij Manchester City vanwege fysieke omstandigheden.

Palmer sloot zich in 2010 aan bij de jeugdopleiding van The Citizens. Op zijn veertiende begon hij fysieke klachten te ervaren als gevolg van zijn lengte. “Cole had twee jaar – van onder de vijftien tot zestien – waarin hij klein was”, vertelt Jermaine Palmer, de vader van de Engels international.

“Hij had een nieuwe coach die meer waarde hechtte aan tempo en kracht. Ze konden niet goed met elkaar overweg en Cole had het moeilijk”, vervolgt Palmer senior. Manchester City overwoog om hem vanwege zijn lengte weg te sturen. Uiteindelijk besloot directeur Jason Wilcox dat de Chelsea-middenvelder toch mocht blijven.

Jermaine Palmer vond het een harde beoordeling, maar vertrouwen erop dat zijn zoon nog zou groeien: “We zijn in de familie allemaal even groot en ik dacht dat als hij ook maar enigszins op mij leek, hij wel zou groeien als hij zestien is.” Cole geloofde daar toen echter niet in.

De 22-jarige dacht dat hij zijn hele carrière bij Manchester City zou blijven: “Hij wilde uitgeleend worden, omdat hij wist dat hij weinig speeltijd zou krijgen. Toen de club dat weigerde, wilde Cole vertrekken.”

Palmer verklaart: “Ik wilde zo graag blijven, maar je raakt ontmoedigd als je geen kans krijgt om te spelen.” Hij is dankbaar voor zijn carrière en geeft aan geen idee te hebben wat hij anders had gedaan: “In mijn buurt doet iedereen aan voetbal of drugs, dat zijn de enige keuzes.”

Palmer vertrok in 2023 definitief naar Chelsea voor 42 miljoen pond (omgerekend 47 miljoen euro). Dat lijkt een goede keuze te zijn geweest: de Engels international scoorde 39 keer in 77 wedstrijden en gaf 21 assists. Zijn overstap naar Londen lijkt zijn loopbaan nieuw leven te hebben ingeblazen.