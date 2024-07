Cody Gakpo krijgt een 9 na heldenrol, tweede Oranje-uitblinker ontvangt een 8,5

Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond in de achtste finale met 0-3 gewonnen van Roemenië. Cody Gakpo was andermaal de grote man aan Nederlandse zijde en Donyell Malen zette zijn invalbeurt kracht bij met twee fraaie goals. Hierdoor staat Oranje zaterdagavond in de kwartfinale van het EK. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen: 6,5

In de beginminuten in München moest Bart Verbruggen alert en scherp zijn. De Roemeense storm ging gaandeweg liggen en in het restant van de eerste helft was de doelman voornamelijk toeschouwer. In de slotminuten voor het rustsignaal doken Ianis Hagi en consorten weer voor zijn neus op, zonder dat dat de gelijkmaker opleverde. Na rust gebeurde dat opnieuw, maar ook nu had dat geen desastreuze gevolgen. Verbruggen hield voor de tweede keer dit EK zijn doel schoon.

Denzel Dumfries: 7,5

Denzel Dumfries toonde zijn aanvallende intenties en zorgde na een kwartier spelen voor de eerste hoekschop van Oranje. Na een half uur spelen, toen hij opnieuw de achterlijn opzocht, voorkwam een Roemeens been dat Depay uit zijn voorzet kon scoren bij de tweede paal. Dumfries knokte zich ouderwets leeg op de rechterflank en had een groot aandeel in de kwartfinaleplaats voor het Nederlands elftal in Duitsland.

De weer opgestelde Denzel Dumfries was onvermoeibaar op rechts.

Stefan de Vrij: 7

De door Koeman weer verkozen Stefan de Vrij was na 26 minuten heel dicht bij de 0-2. Helaas voor hem en Oranje verdween zijn kopbal van dichtbij in het zijnet. De Vrij was naast zijn aandeel bij hoekschoppen betrouwbaar en solide in het hart van de Nederlandse defensie, met Van Dijk als zijn kompaan. Roemenië kon steeds minder uitrichten en het feit dat Oranje de 0 hield zal De Vrij deugd doen.

Virgil van Dijk: 6,5

De recentelijk door diverse analisten bekritiseerde Virgil van Dijk maakte voor rust een redelijk betrouwbare indruk, al waren er in de slotfase vlagen van nonchalance. Van Dijk herstelde zich door het mini-offensief van de ploeg van Edward Iordanescu af te slaan. De aanvoerder had pech toen zijn kopbal uit een corner net geen doel trof. Van Dijk en zijn ploeggenoten mogen als beloning uitkijken naar de kwartfinale.

Nathan Aké: 7

Nathan Aké trok na zeven minuten vanaf links goed naar binnen om een aanval van Roemenië in de kiem te smoren. Na de 0-1 voor Nederland voorkwam de linksback andermaal dat de Roemenen gevaarlijk konden worden. Aké is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde aan de linkerkant van de Nederlandse verdediging en speelt normaal gesproken de komende jaren als international. Wel werd hij andermaal afgelost door Micky van de Ven in de slotfase.

Jerdy Schouten: 8,5

De middenvelder van PSV bemoeide zich al snel met de opbouw van Nederland in de openingsminuten in de Allianz Arena. Jerdy Schouten wist met een bekeken passje Simons te bereiken, waarna de bal terechtkwam bij de trefzekere Gakpo. Schouten dook naarmate de eerste helft vorderde ook vaker rond de zestien van de opponent op. Uit de statistieken bleek dat al zijn 21 passes voor rust aankwamen. Met nog ruim twintig minuten op de klok werd de PSV'er afgelost door clubgenoot Joey Veerman

Xavi Simons: 6,5

Xavi Simons viel tegen Oostenrijk al snel in en had tegen de Roemenen een basisplaats. Hij zorgde met een niet al te hard afstandsschot voor het eerste gevaar van Oranje na zes minuten. Na ruim een kwartier tekende Simons voor de assist op Gakpo, die vanaf links naar binnen trok en raak schoot in de korte hoek. Hij schroomde ook niet om op de achterlijn de bal achter zijn standbeen voor het doel te brengen. Kort voor rust had Simons de 0-2 op zijn schoen, maar zijn balcontrole liet hem in de steek. De sterspeler van RB Leipzig was in het tweede bedrijf wat anoniemer.

Tijjani Reijnders: 7

Tijjani Reijnders toonde zich bal- en passvaardig in de eerste helft van het achtstefinaleduel in Zuid-Duitsland. De middenvelder kwam in de slotfase van de eerste helft in scoringspositie, maar wachtte te lang met uithalen, waardoor de kans op 0-2 in rook opging. Uit de statistieken bleek dat Reijnders 29 passes gaf in de eerste helft en geen enkele keer balverlies leed, alwaar een knappe prestatie. De controleur denderde in de 50e minuut de zestien in, maar werd op het nippertje afgestopt.

Steven Bergwijn: 6,5

Steven Bergwijn kreeg verrassend genoeg een basisplaats van Koeman, die Donyell Malen op de bank hield. De aanvaller van Ajax kende net als zijn ploeggenoten een matige openingsfase, maar herstelde zich langzaamaan. Bergwijn trok vanaf rechts regelmatig naar binnen, zodat Dumfries op kon stomen op de flank. Pierre van Hooijdonk oordeelde halverwege bij dedat Bergwijn prima opereerde als rechtsbuiten. De Ajacied raakte kort voor rust geblesseerd en werd na rust vervangen door Donyell Malen.

Steven Bergwijn mocht het opeens laten zien van Koeman op rechts, al hield hij het slechts 45 minuten vol.

Memphis Depay: 6,5

Memphis Depay zorgde ervoor dat Oranje in de rommelige openingsfase een keer gevaarlijk werd, maar toen hij in kansrijke positie schoot, stond de aanvaller wel buitenspel. Zijn hoekschoppen waren beduidend minder, zo was de kritiek van diverse Oranje-fans op X en zo bleek tevens uit de statistieken. Negen van de tien corners kwamen van de voet van Memphis, maar geen enkele keer leverde dat gevaar op. Na rust wist hij wel Van Dijk een keer te bedienen, maar dat leverde geen goal op.

Cody Gakpo: 9

Cody Gakpo stond na bijna twintig minuten op voor Oranje, dat een moeizame beginfase doormaakte. De vleugelaanvaller ramde de bal in de linkerhoek, tot grote vreugde van zijn collega-internationals en het Oranje-legioen op de tribunes. Gakpo leek iets anoniemer in de beginfase van de tweede helft in de Allianz Arena, al was hij in de 59ste minuut dicht verdubbeling van de voorsprong. Enkele minuten later ramde hij de bal alsnog in het dak van het doel, maar dat bleek in buitenspelpositie te zijn. Kort voor het einde had Gakpo een knappe actie op de achterlijn in petto, waaruit Malen de bevrijdende 0-2 aantekende.

Cody Gakpo scoorde voor de derde keer op EURO 2024.

Donyell Malen: 8

Donyell Malen schoot tegen Oostenrijk ongelukkig in eigen doel. Hij herstelde zich wel, maar moest tegen de Roemenen op de bank plaatsnemen. Bergwijn kreeg de voorkeur, al moest Malen na rust alsnog opdraven vanwege een lichte blessure bij zijn concurrent. Malen leek na een klein uur op weg naar de 0-2, maar hij haalde te weinig uit een grote kans. De aanvaller van Borussia Dortmund had in de slotfase een paar keer betere keuzes kunnen maken, maar dat maakte hij goed door de bevrijdende 0-2 en 0-3 binnen te schieten.

De rapportcijfers van Oranje.

