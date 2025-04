Clubs uit de top van Engeland en Frankrijk laten oog vallen op Anis Hadj Moussa

AS Monaco en Nottingham Forest hebben allebei Anis Hadj Moussa op het oog, zo meldt het Franse L’Équipe. Monaco zal op zoek moeten gaan naar een vervanger voor Maghnes Akliouche, waar veel interesse voor is.

Akilouche staat in de belangstelling van zowel Manchester City als Manchester United. De Franse rechtsvoor maakt dit seizoen veel indruk in Monaco, zo liet hij acht assists en vier doelpunten noteren in de Ligue 1.

Als vervanger voor Akilouche wil Monaco dus Hadj Moussa. Afgelopen winter was LOSC Lille al concreet voor de Algerijn van Feyenoord, maar die deal viel uiteindelijk in de eindfase in het water.

Daarbij krijgt Monaco wel concurrentie uit de Premier League. Nottingham Forest zit namelijk ook op het vinkentouw voor de getructe aanvaller.

De kans is dus aanwezig dat Hadj Moussa komend seizoen in de Champions League te bewonderen is. Nottingham Forest staat momenteel vierde in de Premier League. Monaco bezet de tweede plaats in Frankrijk.

Hadj Moussa werd afgelopen zomer voor drie miljoen euro overgenomen van Patro Eisden, nadat de vleugelaanvaller furore had gemaakt bij Vitesse. Volgens Transfermarkt is hij nu twaalf miljoen euro waard.



Hadj Moussa maakte dit seizoen tot dusver zes Eredivisie-doelpunten en gaf hij in de competitie twee assists. In de Champions League maakte hij drie treffers en was hij eenmaal aangever.