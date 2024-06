Clubs bereiken akkoord: Pavlidis heeft op één voorwaarde grote transfer te pakken

Vangelis Pavlidis is dicht bij een overstap naar Benfica, zo maakt de Portugese krant Record bekend. De serieuze belangstelling van de topclub was al langer bekend, maar nu begint de deal handen en voeten te krijgen.

De gedeeld topscorer van de Eredivisie staat op het punt om de overstap te maken voor een bedrag van circa twintig miljoen euro. Volgens de berichtgeving stond de spits al langer op het verlanglijstje van trainer Roger Schmidt en de clubleiding.

Wel meldt het dagblad dat de transfer van Pavlidis aan één voorwaarde onderworpen is: Benfica moet eerst zijn huidige spits, Arthur Cabral, verkopen. Aan belangstelling voor Cabral lijkt overigens geen gebrek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de afgelopen dagen was de sportief directeur van Benfica, Rui Pedro Braz, al in Nederland om de details rond de transfer op papier te zetten. De Portugezen drongen aan op een deal en gaan dus akkoord met de vraagprijs van AZ.

Vorige week werd bekend dat ook AS Roma geïnteresseerd was in de diensten van de Griekse spits, maar de Romeinen wilden niet voldoen aan de vraagprijs van AZ. Verder is er ook nog altijd interesse uit de Premier League en Bundesliga, al lijkt Benfica nu zeer dicht bij een definitieve deal.

Voormalig PSV-trainer Schmidt kent Pavlidis nog uit zijn tijd in de Eredivisie en is volledig overtuigd van de kwaliteiten van de aanvalsleider. De Grieks international heeft in Alkmaar nog een contract tot medio 2025, maar de afspraak met AZ is dat de club zal meewerken aan een vertrek bij een aantrekkelijke aanbieding.

Pavlidis speelt sinds de zomer van 2021 voor AZ, dat destijds 2,5 miljoen euro overmaakte naar Willem II. In drie seizoenen in dienst van de Alkmaarders kwam hij tot 137 wedstrijden in alle competities, waarin hij 80 goals maakte en 27 assists verzorgde.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties