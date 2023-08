Clubloze Nick Marsman poseert trots met Messi na winst van Leagues Cup

Zondag, 20 augustus 2023 om 12:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:26

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Inter Miami won in de nacht van zaterdag op zondag de Leagues Cup. Het is de eerste prijs in het bestaan van de voetbalclub uit Florida. De Leagues Cup is een bekertoernooi voor clubs uit de Amerikaanse en Mexicaanse competitie. In de finale waren Lionel Messi, Sergio Busquets en Jordi Alba na een zenuwslopende beslissende strafschoppenreeks met 10-9 te sterk voor Nashville.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nick Marsman zag begin deze maand een uniek seizoen met de Barcelona-iconen in rook opgaan. Het contract van de 32-jarige doelman werd per direct ontbonden. Inter Miami maakte daarmee gebruik van een speciale regeling in de Major League Soccer (MLS). Voor clubs in de MLS is het met ingang van dit seizoen toegestaan om van maximaal één speler het contract op te zeggen om zo ruimte te maken in het salarishuis. Door de komst van onder meer Lionel Messi, Sergio Busquets en Jordi Alba heeft Inter Miami van die regeling gebruikgemaakt. Gevolg was dus dat Marsman per direct clubloos is.

Marsman maakte in de jacht op de winst van de Leagues Cup geen deel uit van de selectie van Inter Miami en staat dus niet langer onder contract bij de club van mede-eigenaar David Beckham. Desondanks mocht hij zaterdagnacht wel meedelen in de feestvreugde. De doelman poseert trots op de groepsfoto van de selectie na het winnen van bekertoernooi en is ook op een foto met Lionel Messi in de kleedkamer van Inter Miami te zien.

Marsman speelde sinds 2021 voor Miami. Afgelopen seizoen kwam de Zwollenaar niet in actie in de MLS. De club staat er vooralsnog niet al te best voor in de Eastern Conference van de MLS. Met 18 punten uit 22 wedstrijden is het hekkensluiter. Om zich te plaatsen voor de play-offs om het kampioenschap aan het einde van het seizoen moet de club minimaal als negende eindigen.