Club op 1.200 kilometer afstand van Nijmegen wenst NEC succes in bekerfinale

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Motherwell FC, dat NEC succes wenst in de bekerfinale.

De Schotse club laat donderdag op sociale media weten dat het NEC succes wenst richting de finale van de TOTO KNVB Beker van aanstaande zondag. De Nijmegenaren nemen het daarin op tegen Feyenoord. "Heel veel succes jongens!", valt er te lezen op X.

Good luck to our friends @necnijmegen who are in cup final action this weekend against Feyenoord. Heel veel succes jongens! pic.twitter.com/GeYnbNgqEt — Motherwell FC (@MotherwellFC) April 18, 2024

De vriendschap tussen NEC en Motherwell stamt uit 2013, toen de Engelse spits Michael Higdon de overstap maakte naar Nederland. Fans van de Schotse club planden een reis om hun lieveling bij NEC te zien spelen, waarna ze in contact raakten met de harde kern van de Nijmeegse club.

In de jaren daarna hebben beide clubs verschillende keren vriendschappelijk tegen elkaar gespeeld. Zes jaar geleden, toen Motherwell de bekerfinale speelde, waren veel fans van NEC bij dat duel aanwezig. Vorig jaar vierden beide supportersgroepen het tienjarig jubileum.

