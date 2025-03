Clint Leemans bezorgt NAC Breda in minuut 90+8 tóch nog een punt tegen FC Groningen

NAC Breda heeft zaterdag in eigen huis op de valreep een punt gepakt tegen FC Groningen: 1-1. De bezoekers stonden lang op voorsprong door een benutte penalty van voormalig NAC-speler Mats Seuntjens, maar diep in de blessuretijd kreeg NAC een penalty na hands van Jorg Schreuders. Die werd benut door Clint Leemans.

NAC moest het stellen zonder de geblesseerde Maxime Busi en de geschorste Leo Greiml. Daardoor waren er wel basisplekken voor onder meer Cherrion Valerius en Enes Mahmutović.

Bij Groningen begonnen Luciano Valente en Thom van Bergen in de basis. De talenten waren met allebei een goal afgelopen dinsdag nog verantwoordelijk voor de 0-2 zege van Jong Oranje op Jong Roemenië.

De eerste helft stond allesbehalve bol van de kansen. Beide ploegen werkten hard, maar veel mogelijkheden leverde dat niet op. De grootste kans voor de rust was voor Sydney van Hooijdonk, die een lage voorzet van Leemans hoog over het doel van Etienne Vaessen gleed.

Vlak voor rust werd NAC ook nog dreigend via een soort scrimmage voor het doel van Groningen, maar een goal leverde dat niet op. Valente was een minuut later aan de andere kant tot dan toe het dichtst bij de 0-1 voor Groningen, met een afstandsschot dat net naast ging.

Aan het begin van de tweede helft zag Van Bergen een inzet in kansrijke positie worden geblokt, maar direct daarna beging Boy Kemper een overtreding op Valente: penalty. Die werd benut door Seuntjens, die niet juichte tegen z’n oude club.

Daarna was het eenrichtingsverkeer. NAC ging vol op jacht naar de gelijkmaker, en werd dreigend via Kemper, Leo Sauer en Leemans. Tien minuten voor tijd moest Groningen verder met tien man, na de tweede gele kaart voor Tika de Jonge.

Ook daarna bleef NAC drukken. Kacper Kostorz kopte net naast, en ook Kamal Sowah en Elías Már Ómarsson wisten in kansrijke positie niet te scoren. Diep in de blessuretijd kreeg NAC een penalty na inmenging van de VAR, omdat Schreuders hands maakte. Leemans scoorde: 1-1. Zo bezorgde hij NAC, dat nu elfde staat, toch nog een punt. Groningen klimt naar plek acht.