Claudio Ranieri keert definitief terug bij AS Roma, zo bevestigen de Italianen via de officiële kanalen. De 73-jarige oefenmeester was eigenlijk al met pensioen, maar maakt het seizoen af als trainer van i Giallorossi.

Na de huidige campagne gaat Ranieri de clubeigenaren adviseren over alle sportieve zaken binnen de club. Roma geeft aan dat de zoektocht naar een nieuwe trainer de komende maanden wordt gestart. Ranieri zal daarin ook input hebben, zo klinkt het.

Ranieri begint eerst aan zijn derde periode als trainer van Roma. Eerder stond de coach namelijk tussen september 2009 en februari 2011 en tussen maart en juni 2019 aan het roer in Stadio Olimpico.

De Italiaan wisselde in die periodes successen af met teleurstellingen. In zijn eerste seizoen in dienst van i Giallorossi leidde Ranieri de club naar de tweede plaats in de Serie A, maar in 2011 nam hij zelf ontslag na vier nederlagen op rij. In het seizoen 2018/19 maakte hij de competitie af en behaalde Roma de zesde plek.

Ranieri behoedde Cagliari afgelopen seizoen voor degradatie en hing daarna zijn trainerspak aan de wilgen. Roma trekt de man die Leicester City naar de magische Premier League-titel van het seizoen 2015/16 leidde nu dus uit zijn pensioen. Naast Roma en Leicester werkte Ranieri verder voor onder meer Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético Madrid, Chelsea, Juventus en Inter.

Ten Hag

Eerder werd door La Gazzetta dello Sport beweerd dat ook Erik ten Hag door de clubleiding van Roma werd overwogen als opvolger van de eerder deze week ontslagen Ivan Juric. Hoe concreet de interesse in de Nederlander was zullen we vermoedelijk nooit weten.

Vierde trainer in elf maanden

Ranieri is de vierde trainer van Roma dit kalenderjaar. José Mourinho moest in januari het veld ruimen, waarna clubicoon Daniele De Rossi als eindverantwoordelijke voor de groep werd gezet. De Italiaanse oud-middenvelder kreeg in september zijn congé. Eerder deze week werd Juric op straat gezet.