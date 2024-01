CL-deelnemer meldt zich in Rotterdam, maar Feyenoord weigert zaken te doen

FC Kopenhagen was onlangs concreet in de markt voor Thomas Beelen, zo onthult 1908.nl maandag. Het doorgaans goed ingevoerde medium voegt er wel direct aan toe dat Feyenoord niet van plan is om de centrale verdediger in de winterstop te verkopen.

Feyenoord heeft volgens 1908.nl veel vertrouwen in de kwaliteiten van Beelen en weigert in dat kader om zaken te doen met Kopenhagen. Om die reden heeft de Deense topclub, in de Champions League opponent van Manchester City, dan ook geen officieel bod neergelegd voor de rechtspoot, die in De Kuip vastligt tot medio 2027.

Beelen zelf is ook niet van plan om Feyenoord na een half jaar al achter zich te laten. De vorig jaar voor een kleine drie miljoen euro van PEC Zwolle overgenomen verdediger (22) wil vechten voor zijn kans in Rotterdam, ook al is de concurrentie behoorlijk fors.

Trainer Arne Slot kiest in het centrum van de defensie van Feyenoord doorgaans voor Gernot Trauner en David Hancko. De oefenmeester gunde Beelen zondag wel een invalbeurt tegen FC Twente, dat een punt (0-0) meenam uit De Kuip.

Beelen kwam tot dusver tot 277 speelminuten in het shirt van Feyenoord. Slot gebruikte hem in zes wedstrijden in de Eredivisie, terwijl de verdediger ook speeltijd kreeg in de groepsfase van de Champions League.

Slot lovend

Beelen maakte in december tegen Celtic (2-1 nederlaag) als basisspeler zijn debuut in de Champions League. "Ik denk dat hij een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld", oordeelde Slot. "Hij bleef verdedigend heel goed overeind, ook aan de bal was hij rustig", zo klonk het bij RTL7.

"De eerste twintig minuten hadden we als team even nodig om er doorheen te spelen, maar vanaf het moment dat dat gebeurde, heb ik een heel goed Feyenoord gezien, onder wie ook Thomas Beelen. Heel knap om op dit niveau zo overeind te blijven als je vanuit een Keuken Kampioen Divisie-club komt."

