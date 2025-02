In Nederland hebben we Quick Boys en Spakenburg, in Frankrijk is Dunkerque de hoofdpersonage in een waar bekersprookje. Eerder dit seizoen knikte de tweedeklasser al Ligue 1-ploeg Auxerre uit de Coupe de France, dinsdagavond was het Lille OSC van de invallende debutant Chuba Akpom het slachtoffer. Dunkerque bekerde door na strafschoppen en bereikte de kwartfinale.

Lille begon met Mitchel Bakker in de basis. De voormalig Ajacied bleef gedurende de gehele negentig minuten op het veld. Osame Sahraoui werd na ruim een uur naar de kant gehaald.

Tegelijkertijd kwam Akpom binnen de lijnen. Vijf minuten voor tijd dacht de van Ajax overgenomen Engelsman met zijn nieuwe teamgenoten de winnende te vieren.

Op aangeven van Lilles superster Jonathan David werkte André Gomes van dichtbij de 1-0 binnen in minuut 85. Daarmee leek de ploeg die vorige week nog met 6-1 over Feyenoord heen walste op weg naar de kwartfinale van de beker, maar niks bleek minder waar.

In de zesde minuut van de blessuretijd kwam Dunkerque op knappe wijze langszij. Amsterdammer Kay Tejan, in Nederland vooral bekend van zijn goals namens Quick Boys, Kozakken Boys en TOP Oss, knikte een voorzet van Abner binnen: 1-1.

De verlenging werd overgeslagen en dus moesten pingels het verschil maken. De strafschoppenserie leek meteen de kant van Lille op te gaan toen Dunkerque de eerste twee penalty's miste, waar de thuisploeg de eerste drie keer het net vond.

Van de volgende vier strafschoppen miste Lille er echter drie, terwijl de Ligue 2-club niet meer faalde vanaf elf meter. Zo zegevierde Dunkerque met 4-5 in de penaltyreeks en was een stunt compleet.