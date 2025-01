Christopher Nkunku staat voor een terugkeer in de Bundesliga. De 27-jarige aanvaller heeft een mondeling akkoord bereikt met Bayern München, zo meldt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport. Om de deal gemakkelijker te maken, zou Bayern bereid zijn om een toptalent in de deal te betrekken.

Nkunku schoot in het seizoen 2022/23 de Bundesliga aan flarden bij RB Leipzig, voordat hij in de zomer van 2023 voor zestig miljoen euro de overstap maakte naar Chelsea. In Londen heeft Nkunku, mede door blessureleed, nooit meer dat niveau aan kunnen tikken en scoorde hij in 42 officiële optredens 16 keer.

Desondanks zou Bayern München zich graag willen versterken met de Fransman. Plettenberg meldt dat Nkunku al een persoonlijk akkoord heeft bereikt met der Rekordmeister, dat hem een langdurig topcontract wil aanbieden.

Max Eberl, technisch directeur van Bayern München, ziet Nkunku als toptarget voor de winterse transferperiode en wil hem dan ook koste wat het kost aan de selectie toevoegen. Daarom is hij zelfs bereid toptalent Mathys Tel in de deal te betrekken.

De negentienjarige Fransman stond sowieso al in de belangstelling van Chelsea en kan ervoor zorgen dat de transfersom die Bayern München richting Londen moet overmaken wat lager uitvalt. Volgens Transfermarkt heeft Tel een waarde van dertig miljoen euro.

Fabrizio Romano weet echter te melden dat Tel niet zo zit te wachten op een vertrek uit München. Mocht Tel niet in de transfer betrokken kunnen worden, dan wordt een overstap voor Nkunku ook lastig, zo weet Plettenberg. De onderhandelingen zullen de komende dagen verder gaan.