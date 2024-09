Cristian Romero bekritiseert eigen werkgever Tottenham Hotspur met opvallend bericht op X

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Cristian Romero, die op X kritiek heeft geuit op zijn eigen werkgever Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur verloor zondag in de Noord-Londense derby tegen Arsenal. Braziliaan Gabriel Magalhães maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Na afloop beweerde Romero dat zijn team in het nadeel was doordat Arsenal spelers eerder naar huis liet vliegen na hun internationale verplichtingen.

Romero retweette een bericht waarin werd gesteld dat Tottenham de enige Premier League-club was die zijn spelers niet met privévoertuigen liet terugkeren, waardoor ze minder rust kregen dan spelers van andere clubs. Romero zou zondag met koorts hebben gespeeld. Later verwijderde de Argentijn het bericht van zijn account.

De reisverantwoordelijkheden voor internationale wedstrijden liggen bij de nationale bonden en Tottenham ging ermee akkoord dat Romero zou terugkeren met de vluchten die Argentinië had geregeld. Daardoor waren spelers van Arsenal, die wel met vervoer van de club terugkeerden, meer dan een dag eerder terug op het trainingsveld.