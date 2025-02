Christian Pulisic brengt statement naar buiten over geruchten omtrent vertrekwens bij AC Milan

Christian Pulisic heeft een statement naar buiten gebracht over de geruchten dat hij zou willen vertrekken bij AC Milan. De Amerikaan zou volgens de Italiaanse krant La Repubblica in de clinch liggen met trainer Sérgio Conceição.

Bij AC Milan is de uitschakeling in de tussenronde van de Champions League, door toedoen van Feyenoord, hard aangekomen. Nadat woensdag al naar buiten kwam dat Milan afscheid zou willen nemen van Theo Hernández, gaan er nu ook geruchten over een mogelijk vertrek van Pulisic.

De aanvaller zou geen goede relatie onderhouden met Conceição. De relatie tussen Pulisic en Conceição staat sinds eind januari al onder druk, na het laatste groepsduel tegen Dinamo Zagreb.

Een overwinning had de Italianen verzekerd van een plek in de achtste finales, maar ondanks een goal van Pulisic ging Milan met 2-1 onderuit in Kroatië. Na afloop zouden speler en trainer in een verhitte discussie zijn beland. "Vanaf dat moment is er iets gebroken", meldt La Repubblica.

Pulisic zou inmiddels een duidelijke boodschap hebben afgegeven aan het bestuur van Milan: "Hij eruit, of ik eruit." Ook ploeggenoot Youssouf Fofana zou zijn vertrouwen in Conceição hebben verloren. "Hij heeft geen band weten op te bouwen met de trainer, die geen groot bewonderaar van hem lijkt te zijn. Daarom begon hij dinsdag op de bank."

Naast Pulisic en Fofana zouden meerdere spelers ontevreden zijn over de strenge aanpak van de Portugees. Conceição, die tot medio 2026 vastligt, mag volgens de eerdergenoemde krant en La Gazzetta dello Sport alleen blijven als Milan zich via de Serie A opnieuw plaatst voor de Champions League. De club staat momenteel zevende, met vijf punten achterstand – en een wedstrijd tegoed – op nummer vier Juventus.

Volgens de Amerikaans international is er niets waar van de geruchten, zo blijkt uit een statement op de officiële kanalen van Milan. “Ik heb nooit ruzie gehad met de coach en nooit gevraagd om te vertrekken. Ik ben erg gelukkig bij Milan en ik wil dit shirt blijven dragen. Het lezen van deze leugens is onacceptabel, maar laten we allemaal verenigd blijven en samen vechten op het veld, voor de club en onze fans.”