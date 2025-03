Christian Eriksen geeft aan een terugkeer naar Ajax deze zomer niet uit te sluiten. De Deen, die momenteel bij Manchester United speelt, gaat zijn contract bij zijn huidige club niet verlengen en kijkt naar nieuwe uitdagingen. In een interview met Tipsbladet bespreekt hij alle opties voor aankomende zomer.

Dit seizoen kwam Eriksen 27 keer in actie voor the Red Devils. Hierin kwam de Deen op vier goals en vier assists. In totaal speelde Eriksen 99 wedstrijden voor Manchester United verspreid over drie seizoenen.

In het interview geeft Eriksen allereerst aan dat een terugkeer naar Denemarken ondenkbaar is. “Het is nog te vroeg om terug naar Denemarken te keren”, aldus de Deens-international. “Ik heb nog steeds het gevoel dat ik goede jaren in het buitenland heb gehad. Als je terugkeert naar Denemarken kijk je toch naar het beëindigen van je carrière, maar daar ben ik nog niet.”

Over een terugkeer naar Ajax denkt Eriksen positiever. “Ik sluit nergens de deur voor. Ik kijk wel wat er gebeurt en of het op dat moment past. Het gaat niet alleen om mijn interesse natuurlijk, maar ook over die van de andere partij.”

Over Saudi-Arabië en de Verenigde Staten is Eriksen ook duidelijk. “Ik wil wat anders gaan proberen dan Engeland, maar ik denk niet aan de VS bijvoorbeeld. Zo ver gaan mijn familie en ik niet reizen.”

“Ik heb nog geen definitief besluit genomen over de hele situatie. Toen ik naar Inter ging dacht ik ook dat ik nooit meer naar Engeland zou terugkeren. Twee jaar later kwam ik terug in Engeland en ik zit er nu al weer vier jaar.”

Voor Eriksen en Denemarken staat nu de kwartfinale van de Nations League op het programma. In een tweeluik zullen ze moeten afrekenen met Portugal. Op donderdag 20 maart is de heenwedstrijd in Kopenhagen. De return is op zondag 23 maart in Lissabon.