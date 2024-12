Chelsea zet ook Brentford opzij en nadert Liverpool tot twee punten

Chelsea heeft zondagavond een uitstekend vervolg gegeven aan de indrukwekkende reeks waar het mee bezig is. De Londenaren bleven, ondanks een prima keepende Mark Flekken, tegen Brentford voor de tiende keer op rij (acht zeges) ongeslagen: 2-1. Door de overwinning nadert Chelsea koploper Liverpool tot twee punten, al heeft de ploeg van Arne Slot een wedstrijd te goed.

Enzo Maresca besloot, deels noodgedwongen, enigszins te rouleren in zijn elftal. Achterin startten Malo Gusto en Tosin Adarabioyo en ook Noni Madueke mocht het weer eens vanaf het begin laten zien. Aan de kant van Brentford waren er basisplekken voor onder meer Sepp van den Berg en Flekken.

Laatstgenoemde zou een heuse sta-in-de-weg worden voor Chelsea in de eerste helft. The Blues creëerden legio kansen, maar het breken van de ban was lange tijd in de eerste helft te veel gevraagd.

Zo had Flekken onder meer een antwoord op pogingen van Nicolas Jackson, Cole Palmer en Madueke. Pas twee minuten voor rust bleek de Oranje-international te kloppen. Vanaf de rechterflank gaf Madueke scherp voor. Flekken bleef op zijn lijn staan toen Marc Cucurella inkopte, was snel bij de grond, maar kon niet voorkomen dat de kopbal van de Spanjaard in het net belandde: 1-0.

Brentford had gedurende vrijwel het hele eerste uur niets in de melk te brokkelen. Pas richting de slotfase van het duel, nadat Jackson de wedstrijd voor open doel al in het slot had moeten gooien, kropen the Bees ietwat uit de schulp. Kansen volgden via Christian Nørgaard en Kevin Schade, die van heel dichtbij de lat trof, maar Chelsea-goalie Robert Sánchez bleef zonder al te veel moeite overeind.

Tien minuten voor tijd wist Chelsea Flekken voor de tweede keer te passeren. Jackson werd weggestuurd door Enzo Fernández, alvorens de Senegalees in de rechteronderhoek afrondde: 2-0. Daarmee leek de race gelopen, maar vlak voor tijd deed Brentford iets terug.

Uit een razendsnelle counter verzorgde Bryan Mbeumo de 2-1 door onder Sánchez door te schieten. Een slotfase met een hoop billengeknijp aan Chelsea-kant volgde, maar de drie punten bleven op Stamford Bridge. Nadat het fluitje van Peter Bankes voor de laatste keer had geklonken moest de arbiter nog één keer handelend optreden. Cucurella was zijn emoties niet de baas en ontving zijn tweede gele kaart en is dus geschorst voor het uitduel met Everton.