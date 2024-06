Chelsea reist met flinke zak geld af naar Madrid, maar krijgt nul op het rekest

Chelsea heeft zich met 32,5 miljoen euro gemeld bij Atlético Madrid. De Londenaren wilden daarmee Samu Omorodion losweken uit de Spaanse hoofdstad, maar men kreeg nul op het rekest vanuit de clubleiding van Atlético. Dat schrijft David Ornstein namens The Athletic.

Een openingsbod van Chelsea is dus niet genoeg. Of de club, met kersvers manager Enzo Maresca aan het roer, terugkomt met een hernieuwd bod, is vooralsnog onduidelijk. Duidelijk lijkt dat Chelsea op zoek is naar een nieuwe spits.

Nicholas Jackson is daar momenteel de eerste spits, waar Christopher Nkunku ook in de punt van de aanval uit de voeten kan. Armando Broja en David Datro Fofana keren terug van uitleenbeurten, maar lijken nog niet hoeven te rekenen op speelminuten bij the Blues.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Eerder toonde Chelsea ook al interesse in Aston Villa-aanvaller Jhon Durán. De twintigjarige Colombiaan wordt door de Londenaren ook als serieuze optie gezien tijdens de komende transferwindow.

Omorodion wordt dit seizoen door Deportivo Alavés gehuurd van Atlético. In 35 optredens in het blauw-witte shirt van Alavés bleek de 1 meter 93 lange spits goed voor negen doelpunten en één assist.

De Spanjaard met Nigeriaanse roots scoorde in het eerste duel van het seizoen tegen zijn eigenlijke werkgever. Volgens het gerenommeerde Transfermarkt is Omorodion met 35 miljoen euro momenteel de meest waardevolle speler van Atlético.

Dat is best opvallend, want de jeugdinternational speelde nog geen minuut voor de Madrilenen. Toch kunnen de hoofdstedelingen flink cashen, mits zij besluiten de aanvaller te laten gaan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties