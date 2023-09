Chelsea heeft duidelijk standpunt inzake Maatsen: linksback moet een keuze maken

Dinsdag, 5 september 2023 om 16:29 • Noel Korteweg

Chelsea wil dat Ian Maatsen zo snel mogelijk zijn handtekening zet onder een nieuw meerjarig contract, zo meldt Fabrizio Romano. De 21-jarige linksback van the Blues ligt nog tot volgend jaar zomer vast op Stamford Bridge, maar heeft vooralsnog geen haast om die aflopende verbintenis te verlengen. Voor Chelsea is het nu duidelijk: of Maatsen tekent zo snel mogelijk bij, of hij moet in januari vertrekken.

Vorige week vrijdag, op Deadline Day, leek het er nog op dat de linkspoot op weg was naar Burnley. De club van manager Vincent Kompany bereikte een akkoord met Chelsea over een transfersom van 36 miljoen euro, maar Maatsen zag niets in een terugkeer naar Turf Moor. De Nederlandse jeugdinternational speelde vorig seizoen op huurbasis voor Burnley, waar hij wekelijks indruk maakte en promotie naar de Premier League afdwong. Chelsea, dat met Ben Chilwell en Marc Cucurella al twee andere linksbacks onder contract heeft staan, had liever gezien dat Maatsen naar Burnley vertrok wegens zijn contractsituatie.

De in Vlaardingen geboren vleugelverdediger haalde na de afgeketste transfer naar the Clarets nog de woede van de Burnley-supporters op de hals. Op een Snapchat-video was te zien hoe Maatsen op de bank naar een Deadline Day-show zat te kijken. Op het beeldscherm van de televisie verscheen vervolgens een melding waarin stond dat Maatsen niet naar Burnley verkaste. “Blue is the colour we’re sticking to”, luidde het onderschrift onder de video, met twee blauwe hartjes. Maatsen sloot de video af met een gebalde vuist en een grote glimlach. Diverse Burnley fans reageerden met argwaan op sociale media.

Maatsen moet dus beslissen of hij zijn toekomst op de lange termijn bij Chelsea of ergens anders ziet. Als de linksback vóór januari nog niet heeft bijgetekend, is het zeer aannemelijk dat de Londenaren er alles aan gaan doen om hem in de winterse transferperiode van de hand te doen. Daardoor kan Chelsea nog iets verdienen aan zijn jeugdexponent. De kans lijkt echter klein dat er dan nog een bod van 36 miljoen euro binnenkomt. Mauricio Pochettino, die sinds deze zomer de scepter zwaait op Stamford Bridge, liet Maatsen tot dusver drie keer invallen in de Premier League. Tegen Liverpool (1-1), Luton Town (3-0 winst) en Nottingham Forest (0-1 verlies) maakte hij respectievelijk negen, vier en dertien minuten. In het EFL Cup-duel met AFC Wimbledon (2-1 winst) maakte de linkspoot de negentig minuten vol.