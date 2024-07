Chelsea bereikt persoonlijk akkoord en biedt 20 miljoen euro op LaLiga-doelman

Chelsea heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Filip Jørgensen, zo schrijft Fabrizio Romano. De Deense doelman ligt nog tot medio 2029 vast bij Villarreal, dat in onderhandeling is met de Londenaren.

Jørgensen is een 22-jarige doelman, die al sinds de zomer van 2015 voor Villarreal keept. Afgelopen seizoen was hij de onbetwiste nummer één onder de lat bij el Submarino Amarillo. Van de 38 keer dat hij in de wedstrijdselectie zat in LaLiga, stond hij 36 keer in de basis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het is een groot contrast met het seizoen 2022/23, toen hij slechts tweemaal aan de aftrap stond op het hoogste Spaanse niveau. In totaal keepte Jørgensen 38 LaLiga duels, waarin hij 66 treffers moest slikken. Zesmaal slaagde de in Zweden geboren Deen erin de nul te houden.

De goede prestaties van Jørgensen zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Olympique Marseille was nadrukkelijk geïnteresseerd in Jørgensen en zag in hem de ideale opvolger voor Pau López, die op het punt staat zijn transfer naar Como af te ronden.

Jørgensen heeft echter een duidelijke voorkeur voor Chelsea en hoopt dat de deal zo spoedig mogelijk rondkomt. De Londenaren hebben een eerste bod in de regio van twintig miljoen euro neergelegd bij Villarreal.

Jørgensen verlengde zijn contract vorige maand nog tot medio 2029. Daarin liet de Deens jeugdinternational een afkoopclausule opnemen ter waarde van veertig miljoen euro. De Londenaren willen voor beduidend minder dan dat bedrag zaken doen en Villarreal lijkt daartoe bereid.

Chelsea-trainer Enzo Maresca is ook gecharmeerd van Leicester City-goalie Mads Hermansen, die hij vorig seizoen nog onder zijn hoede had bij the Foxes, maar vooralsnog lijkt het erop dat Jørgensen de nummer één kandidaat is.

Als het van een transfer komt, zal Jørgensen in eerste instantie de concurrentiestrijd aangaan met Djordje Petrovic, Robert Sánchez en Kepa Arrizabalaga. Laatstgenoemde lijkt te vertrekken, terwijl Petrovic vermoedelijk genoegen moet nemen met een reserverol onder Maresca.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties