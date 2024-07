Chelsea bereikt akkoord en betaalt 35 miljoen euro om Dewsbury-Hall los te weken bij Leicester City

Chelsea heeft een akkoord bereikt over de transfer van Kiernan Dewsbury-Hall, zo melden onder meer David Ornstein van The Athletic en Fabrizio Romano. De Engelsman komt over van Leicester City, waar hij nog tot medio 2027 vastlag, en levert the Foxes omgerekend ruim 35 miljoen euro op.

Dewsbury-Hall tekent een zesjarig contract op Stamford Bridge, waar hij herenigd wordt met Enzo Maresca. De Italiaanse oefenmeester leidde Leicester afgelopen seizoen naar de titel in de Championship, wat goed was voor directe promotie naar de Premier League.

Dewsbury-Hall kan zowel verdedigend, centraal als aanvallend op het middenveld uit de voeten en wordt gezien als een welkome versterking in het systeem dat Maresca wil hanteren bij Chelsea. Dewsbury-Hall is inmiddels tot een persoonlijk akkoord gekomen met Chelsea, waar hij alleen nog de medische keuring hoeft te ondergaan.

De 25-jarige linkspoot had eerder de kans om naar Brighton & Hove Albion te verkassen, maar liet die kans lopen en kiest nu voor Chelsea, waar hij hoopt op hetzelfde vertrouwen van Maresca als afgelopen seizoen. Toen startte Dewsbury-Hall in 41 van de 46 Championship-wedstrijden van Leicester.

Met twaalf goals en veertien assists had de middenvelder uit Shepshed bovendien een enorm aandeel in het kampioenschap van Leicester. Dewsbury-Hall voegde zich in 2006, op achtjarige leeftijd, bij Leicester, doorliep de gehele jeugdopleiding en maakte in 2020 zijn debuut in het eerste.

Chelsea is daarmee overigens verre van klaar op de transfermarkt. Met FC Barcelona B-spits Marc Guiu is reeds een persoonlijk akkoord bereikt, terwijl the Blues zich ook spoedig hopen te versterken met verdediger Aaron Anselmino van Boca Juniors.

Michael Golding

Leicester verkoopt Dewsbury-Hall aan Chelsea, maar Michael Golding zal naar alle waarschijnlijkheid de omgekeerde route bewandelen. Leicester is in gesprek met Chelsea om de achttienjarige middenvelder, die één keer uitkwam in het eerste team, naar Leicester te halen. De deal staat overigens los van die van Dewsbury-Hall.

