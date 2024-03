Chaotische beelden na Ajax - FC Utrecht: drie fans vertrapt door politiepaard

Het is zondag na de wedstrijd Ajax - FC Utrecht (2-0) onrustig geweest rondom de Johan Cruijff ArenA. Supporters van Utrecht braken een hek open op de parkeerplaats, waarna de ME hard ingreep.

Op beelden van Voetbal Ultras is te zien dat supporters van FC Utrecht door een hek wisten te breken. Daardoor dreigden ze bij fans van Ajax te kunnen komen.

Supporters vertoonden op een brug nabij het stadion agressief gedrag tegen beveiligingspersoneel en politie, die de groep probeerde tegen te houden. Vervolgens kwam de ME met zes politiepaarden de brug over.

De groep ging achteruit richting de supportersbussen, maar niet iedereen kon snel genoeg wijken voor de aanstormende paarden. In het geweld werden minstens drie supporters vertrapt. Het is onbekend of ze daar verwondingen aan over hebben gehouden.

