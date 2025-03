Cerny kan zich niet beheersen na winnende goal Rangers; Celtic stapt naar politie

Václav Cerny heeft zich de woede van Celtic op de hals gehaald. De Tsjechische aanvaller van Rangers deed zondag iets opmerkelijks na de winnende treffer van de bezoekers in de Old Firm in de 88ste minuut.

De gewisselde Cerny spoot enkele fans van Celtic achter de dug-out nat na de 2-3 van Hamza Igamane kort voor het einde. De fans van de thuisclub reageerden woedend en de clubleiding van the Bhoys is er ook zeker niet van gediend. Celtic is namelijk naar de politie gestapt.

Een woordvoerder van Celtic bevestigt een dag na de derby van Glasgow aan de Schotse krant The Herald dat Celtic de actie van Cerny hoog opneemt. ''Agenten hebben informatie van ons ontvangen. Er is inmiddels een onderzoek gestart.''

Het is nog onbekend wat de eventuele consequenties zullen zijn voor Cerny, sinds 2024 verbonden aan Rangers. De vleugelaanvaller (27) kwam in Nederland uit voor Ajax, FC Utrecht en FC Twente.

Rangers verliet Celtic Park met een 2-3 overwinning. Begin januari werd op het eigen Ibrox Park met 3-0 gewonnen van de eeuwige rivaal. Celtic heeft na 30 speelronden een voorsprong van dertien punten op Rangers en het lijkt dan ook een kwestie van tijd voordat de ploeg van Brendan Rodgers de kampioensschaal omhoog houdt.

Het is wel duidelijk dat Rangers onder interim-trainer Barry Ferguson aan een sterke reeks bezig is. In de achtste finale van de Europa League werd na strafschoppen afgerekend met het Fenerbahçe van José Mourinho. In de kwartfinale wacht een tweeluik met Athletic Club.