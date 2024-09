Celtic zet Rangers met zege in Old Firm nu al op grote achterstand

Celtic heeft vroeg in het seizoen een harde klap uitgedeeld aan aartsrivaal Rangers. De ploeg van Brendan Rodgers was in deze editie van de Old Firm oppermachtig en boekte een 3-0 overwinning. Celtic zet Rangers daarmee nu al op grote achterstand in de Schotse competitie.

De eerste enorme kans van de wedstrijd was voor Rangers. Rabbi Matondo kreeg de bal van vijf meter echter niet op doel gekopt.

Daarna was het Celtic dat de klok sloeg. In de zeventiende minuut haalde Alistair Johnston de achterlijn over de rechterflank. De lage voorzet van Johnston werd bij de tweede paal binnengelopen door Daizen Maeda: 1-0.

Celtic had het beste van het spel en bouwde zijn voorsprong vijf minuten voor rust uit. Kyogo Furuhashi verraste doelman Jack Butland met een droge knal in de onderhoek van een meter of achttien: 2-0.

Het mooiste doelpunt van de middag volgde in de 75ste minuut van de wedstrijd. Callum McGregor dribbelde van rechts naar binnen en vond na een schijntrap ruimte voor een afstandsschot van meer dan twintig meter. De poging van McGregor vloog schitterend binnen in de linkerhoek: 3-0.

Celtic gaat met vier zeges uit vier duels aan de leiding in de Schotse Premiership. Rangers heeft nu al een achterstand van vijf punten op Celtic en staat derde. Tussen beide ploegen in staat Aberdeen op de tweede plaats.