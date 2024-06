Casteels aangewezen als 1e doelman België bij absentie Courtois; twee spelers hoogst onzeker voor eerste wedstrijd op EK

Domenico Tedesco heeft bekendgemaakt dat Koen Casteels in de komende oefenwedstrijd en op het EK de eerste doelman van België zal zijn. De goalie van VfL Wolfsburg profiteert daarmee optimaal van het ontbreken van Thibaut Courtois, die er vanwege een conflict met Tedesco niet bij is. De oefenmeester ging tevens in op de blessures van Jan Vertonghen en Arthur Theate.

Casteels krijgt de voorkeur boven Matz Sels (Nottingham Forest) en Thomas Kaminski (Luton Town). "Koen Casteels. En niet alleen morgen. Casteels wordt onze eerste keeper op het EK", antwoordde Tedesco op de vraag welke doelman zaterdagavond aan de aftrap staat in het oefenduel met Luxemburg.

"We hebben vertrouwen in alle keepers, maar het zijn kleine details die leiden tot de keuze voor Casteels”, verklaarde Tedesco zijn keuze voor Casteels. “We hebben dat met de keepers besproken. Ook Sels en Kaminski werkten nochtans een uitstekend seizoen af.”

Het conflict tussen Tedesco en Courtois begon toen de doelman te horen kreeg dat niet hij, maar Romelu Lukaku de aanvoerdersband zou dragen in het vriendschappelijke duel met Oostenrijk in oktober vorig jaar. Courtois droeg in het oefenduel daarvoor, tegen Estland, wel de aanvoerdersband.

Courtois was niet te spreken over de beslissing van Tedesco, die volhield dat er met Courtois, Lukaku en Kevin De Bruyne drie aanvoerders zijn in willekeurige volgorde. Tedesco liet op een persconferentie zijn ongenoegen blijken over het feit dat Courtois de nationale ploeg verliet voor de wedstrijd tegen Oostenrijk, wat Courtois op zijn beurt weer niet kon waarderen.

Tedesco hoopte de gebroken relatie te lijmen en vloog meermaals naar Madrid om in gesprek te gaan met de topkeeper. Die gesprekken leverden echter niets op. Tedesco liet in een groot interview opnieuw weten dat de deur voor Courtois openstaat, maar voorlopig blijft het dus bij 102 interlands voor de Rode Duivel.

Blessurezorgen

Theate en Vertonghen lijken het eerste groepsduel van de Belgen, op 17 juni tegen Slowakije, niet te halen. De eveneens niet geheel fitte Youri Tielemans lijkt wel op tijd fit te geraken voor dat duel. "“Het zijn inderdaad grote vraagtekens voor die openingswedstrijd", beaamde Tedesco.

“Zelfs als één van hen twee of drie trainingen zou afwerken voor dat eerste duel wordt het kort dag om die speler meteen te kunnen inzetten. Maar ze zitten in de EK-selectie. Vanuit menselijk, maar ook vanuit voetballend oogpunt wachten we op hen. Zelfs al duurt het tot de finale. Het zal voor Jan Vertonghen normaal geen twee weken meer duren voor hij kan trainen. Arthur Theate zal wellicht het meeste tijd nodig hebben.”

