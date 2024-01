Carlos Forbs op weg naar de uitgang: Ajax is in vergevorderde onderhandelingen

Carlos Forbs is dicht bij een akkoord met Nottingham Forest, zo verzekert Fabrizio Romano dinsdagavond. De buitenspeler van Ajax voert ‘vergevorderde gesprekken’ over een tijdelijke transfer naar de Premier League-club.

Er wordt momenteel nog volop onderhandeld, maar uit de berichtgeving van Romano valt op te maken dat een overstap dichtbij is. Forbs keert normaal gesproken aan het einde van het seizoen terug naar Ajax.

Nottingham Forest is niet alleen overtuigd van Forbs, want ook Gio Reyna staat hoog op de verlanglijst. Laatstgenoemde staat momenteel onder contract bij Borussia Dortmund.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Voetbal International volgen, naast Burnley, nog enkele niet nader genoemde clubs de situatie rondom Forbs met de nodige interesse. Ajax liet al eerder weten in ieder geval bereid zijn om te luisteren naar aanbiedingen voor de Portugese linksbuiten, die tot medio 2028 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax legde vorig jaar zomer 14 miljoen euro neer voor de van Manchester City afkomstige Forbs. Dat bedrag kan door diverse bonussen nog verder oplopen. Het Nederlandse avontuur is voorlopig echter geen succes, daar Forbs voornamelijk als invaller wordt gebruikt.

Forbs tekende voor vijf jaar in Amsterdam, maar is onder interim-trainer John van ‘t Schip niet langer basisspeler. Op rechtsbuiten krijgt Steven Berghuis de voorkeur, terwijl op de linkervleugel aanvoerder Steven Bergwijn eerste keus is.

De Portugees jeugdinternational kwam tot dusver tot 25 officiële duels, waarvan dus het merendeel als invaller.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties