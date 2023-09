Carel Eiting werd net op tijd ingelicht over wraakactie Volendam-supporters

Woensdag, 6 september 2023 om 10:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:20

Carel Eiting is blij dat hij een frisse start kan maken bij FC Twente. De 25-jarige middenvelder geeft toe dat zijn veelbesproken vertrek bij FC Volendam en de rechtszaken daaromheen hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Eiting blikt in gesprek met RTV Oost terug op de roerige maanden die achter hem liggen.

Eiting was ontevreden over de gang van zaken in Volendam en meldde zich daarom ziek. De ziekmelding werd zeker door de supporters niet gewaardeerd. "Ziekmelden is natuurlijk een formele naam voor hetgeen wat er gebeurt. We hebben afspraken gemaakt met de club voordat ik zou komen en die werden niet nagekomen en toen ontstond er een hele onprettige situatie voor mij." De middenvelder trok intern aan de bel, maar dat hielp uiteindelijk niet. "Daar werd niet helemaal naar geluisterd."

De aanwinst van Twente maakte in de afgelopen periode de harde wetten van de voetballerij van dichtbij mee. "Dat als je zoveel pijn en emotie voelt als ik heb gevoeld de laatste weken, dat het dan maar normaal is dat je je vol kan focussen op voetbal, dat je alles kan geven wat je hebt en dat was helemaal niet zo voor mij." Het thuisblijven had volgens Eiting dan ook een goede reden. "Ik was niet ziek, ik kon zeker wel m'n bed uit en trainen, maar de situatie op de club was dusdanig onprettig, en werd steeds onprettiger."

Het bewuste spandoek van de Volendam-fans.

Na de veelbesproken rechtszaken kon Eiting zich eindelijk speler van Twente noemen. De Tukkers gingen zondag op bezoek bij Volendam, maar de Amsterdammer was daar niet bij. "Ik werd een avond vantevoren gebeld dat er misschien een spandoek zou komen. Dat was heel prettig, want ik kon m'n familie en omgeving daarop voorbereiden." Op het bewuste spandoek van de Volendam-aanhang stond onder meer de tekst 'Eiting van grote held naar vuile rat'.

Eiting vindt de houding van de Volendam-fans niet terecht, al heeft hij dinsdag nog wel afscheid kunnen nemen van de mensen binnen de club. "Dat was heel prettig." Eiting heeft het hoofdstuk Volendam afgesloten en richt zich nu volledig op Twente. "Ik heb al twee maanden geleden mijn jawoord gegeven aan Twente, dus je kunt begrijpen dat ik niet kon wachten om te beginnen. Ik heb er heel veel zin in, het is een ontzettend leuke groep. Een hele fijne omgeving en nu is het belangrijk dat ik zelf ga helpen."