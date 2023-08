Calvin Bassey laat zich ruim twee weken na transfer plots weer zien bij Ajax

Maandag, 14 augustus 2023 om 15:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:37

Calvin Bassey is maandagmiddag voor even terug in Amsterdam. De 23-jarige verdediger maakte eind juli een transfer naar Fulham. Het weerhoudt de verdediger er niet van om twee dagen na de eerste Premier League-wedstrijd van zijn nieuwe club even terug te keren bij zijn oude club. Bassey is toeschouwer bij het oefenduel van Ajax met Go Ahead Eagles op Sportpark De Toekomst.

Bassey maakte vorige maand voor ruim 22 miljoen euro de overstap van Ajax naar Fulham, dat zaterdag het nieuwe Premier League-seizoen opende met 0-1 overwinning op Everton. Bassey bleef in deze competitiewedstrijd negentig minuten op de bank. Twee dagen later laat hij zijn gezicht zien bij een oefenduel van de Amsterdammers.

Bassey laat zich zien bij oefenduel van Ajax.

De vriendschappelijke wedstrijd tegen Go Ahead wordt achter gesloten deuren gespeeld, Bassey was desondanks meer dan welkom om zijn voormalig ploeggenoten te aanschouwen tijdens het oefenduel met Go Ahead Eagles. Te zien was hoe de verdediger een praatje maakte met Jong Ajax-trainer Dave Vos en Urby Emanuelson.

De Amsterdammers namen eind juli al na een seizoen afscheid van de stopper. De overgang zat er al even aan te komen, hoewel Bassey zelf helemaal nog niet klaar was om Ajax te verlaten. De stopper was vastberaden om zich in zijn tweede seizoen te bewijzen in de Amsterdamse hoofdmacht. Trainer Maurice Steijn maakte publiekelijk echter kenbaar dat het beter was voor de Nigeriaans international om te vertrekken en na een heftig gesprek in het spelershotel ging Bassey 'schoorvoetend' akkoord.

Hij verhuisde voor 22,5 miljoen euro naar de hoofdstad, maar kon door zijn gebrekkige opbouwende kwaliteiten nooit overtuigen bij de recordkampioen. Daarom zag Ajax het als beste optie voor beide partijen om de wegen te scheiden. Met de inkomsten van de transfers van Bassey, Jurriën Timber en Edson Álvarez heeft Ajax na het mislopen van de Champions League eindelijk de benodigde middelen om de defensie te versterken. Jakov Medic kwam al over van FC St. Pauli en de 23-jarige Josip Sutalo is de beoogde opvolger van Timber. Steijn gaf reeds te kennen ook nog op zoek te zijn naar een linkercentrale verdediger of een versterking op de linksbackpositie.