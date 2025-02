Burnley verovert internet met indrukwekkende presentatievideo van overgenomen Ajax-aanvaller

De overgang van Jaydon Banel van Ajax naar Burnley is door de Engelse club op een zeer originele manier bekendgemaakt. Burnley deelde een filmpje op de sociale media, waarin beelden te zien zijn van de film The Truman Show. Daarin komt Banel plotseling ook in beeld.

In The Truman Show is het leven van Truman Burbank, gespeeld door Jim Carrey, volledig in scène gezet. De hele wereld weet dat, maar Truman niet. Bovendien wordt zijn hele leven ook nog live uitgezonden op tv.

Op een gegeven moment ontmoet hij zijn zogenaamde vader, waarvan hij eigenlijk dacht dat hij al niet meer leefde. Die scène heeft Burnley gebruikt voor de onthulling van Banel.

Te zien is namelijk hoe Truman, terwijl de hele wereld voor de televisie meekijkt, naar het silhouet van een man toeloopt. Daarbij zegt hij geëmotioneerd dat hij nooit zijn hoop heeft verloren.

Vervolgens omhelzen de man en Truman elkaar. In de film is die man dus zijn zogenaamde vader, maar Burnley heeft het zo gemonteerd dat het Banel is. “Ik ben thuis”, zegt Banel, om vervolgens te knipogen naar de camera. “Kom op, Clarets.” The Clarets is de bijnaam van Burnley.

De twintigjarige Banel maakt voor één miljoen euro de overstap van Ajax naar Burnley, werd eerder op maandagavond al bekend. De zelfopgeleide Banel kwam tot negen optredens in de hoofdmacht van Ajax, waarin hij één assist produceerde.

De Amsterdammers hebben een doorverkooppercentage bedongen voor Banel. Zowel Ajax als nu dus ook Burnley heeft de transfer inmiddels officieel bevestigd.