Buren van Foden ‘gaan door een hel’ sinds aanvaller intrek nam in landhuis

Buren van Phil Foden klagen steen en been over overlast rond de woning van de sterspeler van Manchester City, schrijft The Sun. De druppel zou een kinderfeestje zijn geweest dat tot laat in de avond doorging.

Foden en zijn partner Rebecca Cooke namen in 2021 hun intrek in de ruime 3,5 miljoen euro kostende villa in Prestbury, Cheshire. Maar sindsdien schijnt het er een komen en gaan van politieagenten die afkomen op meldingen over onder meer geluidsoverlast.

Volgens informatie van The Sun was een kinderfeestje dat tot laat in de avond doorging recentelijk de druppel. Men heeft genoeg van het gebrek aan respect van de familie Foden richting de buurt, zo luidt de conclusie.

"Niemand heeft bezwaar tegen een feestje of tegen muziek, maar bij de familie Foden is dit de normaalste zaak van de wereld", zei een van hen. Buurtbewoners beweren dat hun leven 'een hel' is sinds de Fodens hun intrek hebben genomen in de woning.

De meldingen over geluidsoverlast komen vaak voort uit het feit dat er tot laat op de avond gangsterrap wordt gedraaid in de woning. Ook de hond, die de hele dag blaft, wekt irritatie op.

De politie van Cheshire is op de hoogte van de klachten, maar adviseert buren om contact op te nemen met de gemeente. Verderop in de wijk hebben ook de ouders van de sterspeler van Manchester City een riant landhuis.

Foden en Cooke hebben samen drie kinderen. De jongste beviel tijdens het afgelopen EK, toen de aanvaller korte tijd het kamp van de Engelse ploeg verliet om bij de geboorte van zijn derde kind te zijn.