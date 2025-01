Bryan Linssen keert verrassend per direct terug in Eredivisie

Bryan Linssen keert verrassend terug in de Eredivisie, zo meldt Voetbal International. De 34-jarige aanvaller tekent transfervrij bij NEC, dat een contract tot medio 2026 klaar heeft liggen.

Linssen speelde de laatste tweëenhalf jaar voor het Japanse Urawa Red Diamonds, waar zijn contract op 31 december afliep. Daardoor hoeft NEC geen transfersom voor de routinier te betalen. Linssen speelde uiteindelijk 57 officiële wedstrijden voor Urawa Red, waarin hij 9 goals en 3 assists liet aantekenen.

Het was voor Linssen zijn eerste avontuur buiten Nederland. De aanvaller vertrok in 2022 bij Feyenoord, waar hij twee goede seizoenen kende. Linssen behaalde met de Rotterdamse club onder meer de finale van de Conference League.

NEC kan wel een nieuwe impuls gebruiken. De ploeg van Rogier Meijer maakt een behoorlijk teleurstellend seizoen door en staat twaalfde in de Eredivisie. De Nijmegenaren wisten de laatste zes wedstrijden voor de winterstop niet te winnen.

Met Linssen haalt NEC in ieder geval enorm veel ervaring binnen. De aanvaller speelde onder meer voor VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen en Vitesse. In totaal staat hij op 341 officiële wedstrijden in de Eredivisie (108 goals, 47 assists).