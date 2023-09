Brobbey slachtoffer van incident: Bruggink loopt direct spelersbus Ajax in

Zondag, 17 september 2023 om 17:50 • Mart van Mourik

Na afloop van het Eredivisie-duel tussen FC Twente en Ajax is Brian Brobbey racistisch bejegend, zo melden diverse media, waaronder De Telegraaf. Van achter de dranghekken maakte een fan van FC Twente racistische opmerkingen, waarna de toeschouwer direct werd geïdentificeerd.

De dader werd in de kraag gegrepen en meegenomen door de politie. Technisch directeur Arnold Bruggink was direct op de hoogte van het incident en liep daarna meteen de spelersbus van Ajax binnen om zijn excuses te maken voor het gedrag van de fan. Vermoedelijk staat de supporter een levenslang stadionverbod te wachten.

Net als na het duel van afgelopen seizoen werd Brobbey opnieuw beledigd. Na de vorige ontmoeting in Enschede deelde Steven Berghuis een klap uit aan de supporter die Brobbey racistisch bejegende. Het kwam Berghuis op een schorsing van drie wedstrijden te staan.

