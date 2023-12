Brobbey reageert op kritiek: ‘Mensen praten zoveel, zoals Marco van Basten...’

Zondag, 3 december 2023 om 18:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:07

Brian Brobbey weet dat hij als spits van Ajax altijd onderwerp van gesprek zal zijn. De aanvaller, die een prachtige assist afleverde tegen NEC (1-2 winst), maakt op de persconferentie na de wedstrijd duidelijk dat hij alles meekrijgt. "Mensen praten zoveel, bijvoorbeeld ook Marco van Basten", aldus Brobbey.

"Er is altijd kritiek, weet je", zegt Brobbey. "Soms doet het je wel wat. Dan wil je jezelf wel meer laten zien."

"Mensen praten zoveel, ook aan de tafel bij Rondo, Marco van Basten", zegt Brobbey. "Ik wil hem het ongelijk bewijzen. Of dat lukt? Zeker weten."

Van Basten had op maandag 30 oktober harde kritiek op Brobbey in het door de spits genoemde praatprogramma. "Ik weet langzamerhand hoe ik moet afwerken, maar hij... Hij heeft dus twaalf jaar lang in de opleiding gezeten bij Ajax, en hij heeft nog geen één idee wat hij moet doen als hij een-op-een met de keeper komt", aldus Van Basten.

Brobbey kreeg deze week ook lovende kritiek, van Wim Kieft. Die vindt Brobbey een completere spits dan Santiago Gimenez (Feyenoord) en Luuk de Jong (PSV). "Dat zijn natuurlijk hele mooie woorden van Wim Kieft", vindt Brobbey. "Het doet me goed."

John Bosman gaat Brobbey op zijn eigen verzoek privétraining geven, maar dat is er nog niet van gekomen. De aanvaller van Ajax legt uit hoe dat komt. "We spelen veel wedstrijden in korte tijd, weet je. Daarin zijn we ook bezig met herstellen."

"Voor spelers die in de basis staan, is het lastig om nog extra te trainen tussendoor. Maar het komt wel", verzekert Brobbey.

Brobbey was opnieuw goud waard voor Ajax met een assist op Kristian Hlynsson. "Ik heb nu vijf goals en vier assists (in dertien Eredivisie-duels, red.). Ik maak liever een goal dan dat ik een assist geef, dat wel. Maar mijn medespelers weten dat ze om mij heen moeten bewegen als ik de bal krijg. Dat gaat steeds beter, ook met de nieuwe jongens. Ze begrijpen me steeds beter."