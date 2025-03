Brian Brobbey: 'Hij was een beetje zenuwachtig en rustiger dan bij Ajax'

Dat Youri Baas werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, vindt Brian Brobbey alleen maar mooi. De aanvaller kijkt met genoegen naar de stormachtige ontwikkeling die de 22-jarige doormaakt bij Ajax dit seizoen.

''Dat is echt mooi voor Baasie'', toont Brobbey zijn blijdschap in gesprek met De Telegraaf. ''Hij verdient het ook, want hij heeft vanaf het begin van het seizoen echt een prachtige ontwikkeling doorgemaakt bij Ajax.''

Baas werd dan wel opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, speeltijd kreeg de jonge Ajacied niet in het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Baas wacht dus nog steeds op zijn eerste minuten als international van Oranje.

De eerste keer deel uitmaken van het Nederlands elftal was indrukwekkend voor Baas, zo maakte Brobbey van dichtbij mee. ''Hij was een beetje zenuwachtig. Hij was rustiger dan bij Ajax, maar dat is normaal.''

''Bij de club is hij wél een prater. Voor de wedstrijden pept hij iedereen op en toont hij zich een leider'', is Brobbey onder de indruk van de leiderschapskwaliteiten van Baas bij de koploper uit Amsterdam.

Brobbey en Baas richten zich nu weer volledig op Ajax. Na de interlandperiode staat direct een topper op het programma: de Amsterdammers verdedigen zondag de voorsprong van zes punten op bezoek bij nummer twee PSV.

De verwachting is dat Baas opnieuw een duo vormt met Josip Sutalo in het hart van de Ajax-defensie. Brobbey is normaal gesproken de aanvalsleider, daar concurrent Wout Weghorst niet op tijd fit lijkt nadat hij zijn teen brak in februari.