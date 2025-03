Nadat Liverpool een week eerder nog op magische wijze ontsnapte in Parijs, vond de ploeg van Arne Slot op het eigen Anfield toch zijn Champions League-Waterloo. Na afloop van de uitschakeling tegen Paris Saint-Germain wijzen de verwijtende vingers in de Britse pers massaal dezelfde kant op.

Nadat Harvey Elliot in het Parc des Princes de onverdiende 0-1 zege had binnengesleept door het enige doelpunt te verzorgen, was het een week later de beurt aan Ousmane Dembélé om als enige op het scorebord te verschijnen. Tot aan de strafschoppenserie, wel te verstaan.

PSG nam de pingels beduidend beter: één rake penal van Liverpool tegenover de vier van de Parijzenaren. Zodoende liggen the Reds uit het miljardenbal en meldt PSG zich in de kwartfinale.

Volgens Sky Sports was Liverpool ‘ongelukkig’ dat het het net niet wist te vinden in de return. Het medium wijst onder meer op twee gemiste kansen van de man die zo vaak de rol van talisman op zich neemt, Mohamed Salah.

Het gebrek aan gevaar voorin wordt door Liverpool Echo toegeschreven aan de twee spelers die de spitspositie invulden dinsdagavond: Diogo Jota en Darwin Núñez. “Er zijn dit seizoen niet veel duidelijke tekortkomingen in de selectie van Liverpool, maar het ontbreken van een consistente en effectieve nummer 9 in Slots systeem is een opvallende uitzondering. De uitschakeling in de Champions League heeft de behoefte aan een nieuwe spits deze zomer versneld.”

De BBC gaat een stapje verder en pikt alleen Núnez eruit. “Er was geen twijfel mogelijk over zijn inzet, maar het was een verwarrende en overangstige vertoning, gekenmerkt door verkeerde passes en misverstanden.” Daar kwam nog eens bij dat de Uruguayaan zijn strafschop in de beslissende reeks niet verzilverde.

“Je had gewoon dat gevoel toen Darwin Núñez naar de bal liep. Een gevoel van angst bij de Liverpool-fans. Hij had geen impact op de wedstrijd”, sprak voormalig Liverpool-verdediger Stephen Warnock uit bij BBC Radio. Sky Sports beoordeelt het optreden van de kwakkelende aanvaller bovendien met een 4.