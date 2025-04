Britse media trekken unanieme conclusie over De Ligt en Zirkzee na Nottingham Forest - Manchester United

De Engelse media zijn eensgezind over de optredens van Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee in het Premier League-duel tussen Nottingham Forest en Manchester United. Zeker de spits gaat niet vrijuit in de Britse pers, terwijl ook De Ligt matige beoordelingen krijgt na de 1-0 nederlaag.

Manchester United was dinsdagavond voor de twintigste keer dit Premier League-seizoen niet in staat te winnen. Ditmaal bleek Nottingham Forest een maat te groot: voormalig Red Devil Anthony Elanga maakte na een fraaie solo het enige doelpunt van de wedstrijd. Zowel De Ligt als Zirkzee kon niet overtuigen, al krijgt zeker de spits ervan langs in de media.

“De Ligt was nergens te bekennen bij de uitbraak van Elanga, wiens snelheid optimaal werd benut door Forest”, zo schrijft Manchester Evening News, dat hem een 6 geeft, in zijn spelersbeoordeling over de centrumverdediger. “Van Taiwo Awoniyi had hij weinig last.”

Dezelfde lokale krant is zeer negatief over Zirkzee en geeft hem een 5. “Het was al onlogisch dat hij startte en in de tweede helft liet hij weinig zien. Hij werd zelfs in de 78ste minuut gewisseld, terwijl United nog aan het jagen was op een doelpunt.”

De Ligt scoort bij Express eveneens een nipte voldoende. “Hij was stabiel en won de meeste duels, maar zijn gebrek aan beweeglijkheid was een grote zorg met de ontketende aanvallers van Forest.” Zirkzee krijgt wederom een onvoldoende. “Het was een inschattingsfout om hem in de spits te zetten. Hij kon geen moment indruk maken.”

Zirkzee krijgt ook een 4 van GiveMeSport. “Hij had een rustige avond als aanvalsleider en het zag er geen seconde naar uit dat hij zou gaan scoren.” De nieuwspagina beoordeelt De Ligt met een 6. “De verdediger was sterk en ruimde een aantal keer op cruciale momenten op. Stabiel voor het grootste deel.”

Verder geeft ook GOAL een 6 aan De Ligt, die ‘niet goed gepositioneerd stond’, maar wel ‘stabiel speelde’. Zirkzee scoort geen voldoende (5): “Hij deed niet genoeg als basisspeler en toonde geen verbetering naarmate de wedstrijd vorderde.”