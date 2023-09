Britse media halen uit naar Ten Hag: ‘Tactisch, technisch en mentaal overklast’

Zondag, 17 september 2023 om 10:20 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:39

Manchester United is niet overtuigend aan het seizoen begonnen, zo merkt ook de Britse pers op. In de eerste vijf wedstrijden in de Premier League werd slechts twee keer gewonnen en al drie keer verloren. Na de thuisnederlaag tegen Brighton & Hove Albion (1-3) van zaterdagmiddag moesten the Red Devils het ontgelden in de Engelse media. Ook manager Erik ten Hag wordt niet bespaard en krijgt de wind van voren vanuit verschillende kanten.

James Ducker van The Telegraph schrijft over het verschil in de bedragen die United en Brighton voor hun spelers betaalden. "De basisopstelling van Brighton kostte ongeveer zeventien miljoen euro, minder dan een kwart van het bedrag dat United voor Jadon Sancho betaalde", begint de Britse journalist. "Dahoud was daarnaast de enige speler die in de basis stond die door Roberto De Zerbi zelf is gehaald. Toch werd United tactisch, technisch en mentaal overklast door Brighton. Het boegeroep van de fans is het minste van de zorgen van Ten Hag."

Voormalig United-doelman Peter Schmeichel sprak bij voetbalpraatprogramma Premier League Productions kritisch over ex-Ajacied Lisandro Martínez. "Dit soort dingen gebeuren op het moment bij United, het is allemaal erg individueel", begint de Deen. "Martínez probeert de held uit te hangen en een schot te blokkeren. Hij moet gewoon korter op de man zitten. Het is overduidelijk dat dingen niet goed gaan bij United."

Paul Merson, oud-speler van onder meer Arsenal, schrijft in zijn column voor Sky Sports dat veel mensen zich onterecht richten op de familie Glazer, de eigenaren van United. "Zij worden bekritiseerd, maar ze staan niet binnen de lijnen. Natuurlijk kunnen ze investeren in een nieuw stadion, maar daar gaan de spelers niet beter van spelen. Het verschuilen achter de Glazers moet stoppen. Na deze thuisnederlaag is er weer een jaar verloren gegaan, want nu vecht je voor de tweede, derde, vierde of vijfde plek."