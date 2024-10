Brian Priske was voor zijn tijd bij Feyenoord dicht bij dienstverband bij Manchester City

Brian Priske was in het verleden in beeld bij Manchester City, zo erkent hij in gesprek met Voetbal International. De Deense coach, vandaag de dag trainer van Feyenoord, moest in Manchester de set piece coach worden.

Mikel Arteta, de huidig trainer van Arsenal, was bij Manchester City lang werkzaam als rechterhand van Pep Guardiola. De Spanjaard zag in Priske, toen actief als trainer van FC Midtjylland, een uitstekende set piece coach.

Zo'n trainer ontfermt zich over alle standaardsituaties, zowel voor als tegen. Priske praat liever niet over het geflirt van Manchester City. "Ik hou er niet van hierover te praten, dat staat dan zo… alsof je jezelf op de borst klopt. Het is waar dat ik daar gesprekken heb gevoerd, maar we zijn niet tot een samenwerking gekomen."

Toch ontkent Priske niet dat hij gevleid was door de interesse uit de top van de wereld. "Het gaf best een goed gevoel dat het werk wat we deden bij Midtjylland werd erkend", aldus de Deen. "Standaardsituaties kunnen het verschil maken als teams op het hoogste niveau aan elkaar zijn gewaagd en kansen uit open spel schaars."

Arne Slot

Priske volgde - na dienstverbanden bij Royal Antwerp en Sparta Praag - Arne Slot op bij Feyenoord. Zijn voorganger is wel actief in de top van de Premier League, bij Liverpool. Het zijn grote schoenen om te vullen, weet ook Priske.

"Ik had wel verwacht dat alles wat ik doe, langs de meetlat zou worden gelegd van hoe hij het heeft gedaan", bekent de 47-jarige oefenmeester. "Ik snap het ook nog. Ik heb echt het grootste respect voor Slot en wat hij hier heeft gepresteerd en wat hij nu ook weer doet bij Liverpool."

"Maar ik ben mezelf, ik doe het op míjn manier en werk zo hard als ik kan om er een succes van te maken", vertelt Priske, die Slot niet belde om advies. Hij legt uit waarom. "Omdat ik blanco in Feyenoord wilde stappen. Wat had het voor zin gehad? Er zijn elf nieuwe spelers gekomen die Arne niet kent, behalve Gijs Smal misschien een beetje. Ik weet ook niet wat hij mij had kunnen vertellen wat ik nu nog niet weet, of heb ervaren."