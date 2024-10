Brian Priske vertelt wanneer hij Calvin Stengs terugverwacht bij Feyenoord

Brian Priske verwacht pas in november weer over Calvin Stengs te beschikken. De creatieveling van Feyenoord zou misschien na de afgelopen interlandbreak terugkeren bij de Rotterdammers, maar Stengs zal dus nog even geduld moeten hebben. De Klassieker tegen Ajax, op 30 oktober, komt dus sowieso te vroeg.

Eind augustus kwam de 25-jarige linkspoot voor het laatst in actie, in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1). Daarna onderging Stengs een knieoperatie, die hem wekenlang uit de relatie zou houden.

Priske had dus hoop dat Stengs deze week hersteld zou zijn, maar kwam van een koude kermis thuis. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten mist in ieder geval de rest van oktober.

"Twee of drie weken geleden wisten we al dat het iets langer zou duren", vertelt Priske op de persconferentie vooruitblikkend op Go Ahead Eagles - Feyenoord. "Hij is een speler die we iets meer willen beschermen, zodat hij niet weer een terugval krijgt."

"Hij doet het goed. Hij traint op het veld, niet met de selectie, maar met individuele coaching", duidt de Deense oefenmeester het herstel van de achtvoudig international.

Halverwege november is er opnieuw een interlandbreak. Mogelijk keert Stengs daarvóór al terug, maar Priske geeft aan dat die interlandperiode mogelijk wordt gebruikt om zijn pupil extra te laten herstellen.

In het laatste geval kan Stengs zich richten op het thuisduel met sc Heerenveen van 23 november en de Champions League-ontmoeting met Manchester City van drie dagen later.

Andere blessuregevallen

Ook Bart Nieuwkoop is voorlopig niet inzetbaar voor Priske. Hij mist in ieder geval de drie wedstrijden tegen Go Ahead, Benfica en FC Utrecht. Gjivai Zechiël, die met een blessure terugkeerde van Jong Oranje, mist het treffen in Deventer eveneens. Antoni Milambo is weer hersteld van ziekte en kan spelen tegen Kowet.