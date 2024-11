Brian Priske reageert op de persconferentie van Feyenoord op BOOS-aflevering van Tim Hofman

Brian Priske heeft vrijdagmiddag tijdens de persconferentie van Feyenoord gereageerd op de BOOS-aflevering van Tim Hofman. Ook ging de 47-jarige trainer in op de inzetbaarheid van verschillende spelers, onder wie Calvin Stengs. “Hij is tegen Fortuna Sittard weer beschikbaar.”

Priske vertelt dat hij niet met de spelers heeft gesproken over de aflevering van BOOS. “Misschien hebben ze het er onderling over gehad in de kleedkamer, maar dat weet ik niet. Wij als staf hebben het er natuurlijk wel een beetje over gehad. Ik denk dat dat logisch en normaal is.”

“Uiteindelijk ben ik hier als trainer voor het team en om me te focussen op de dingen waarop ik invloed kan hebben: de zaken op het veld. Ervoor zorgen dat iedereen tevreden is en zijn taken uitvoert, bijvoorbeeld. Ik heb alle vertrouwen in het management dat ze dingen zoals dit (de BOOS-aflevering, red.) regelen”, aldus Priske.

De Deen blikt ook terug op de comeback van zijn elftal op bezoek bij Manchester City van eerder deze week. “Ik heb er natuurlijk van genoten. Het was een gigantisch en belangrijk resultaat voor ons. Het was belangrijk om daar een punt te pakken, zodat we onszelf een nog grotere kans geven om de volgende ronde te bereiken.”

“Dat is soms het probleem in het topvoetbal: de volgende dag moet je je weer focussen op de volgende wedstrijd. Ik ben dus al bezig met de spelers die beschikbaar zijn en hoe we moeten spelen tegen Fortuna. Na de wedstrijd tegen Manchester City dronken we een glas rode wijn in het hotel en vanaf de volgende ochtend richtten we ons op de volgende wedstrijd.”

Stengs keert terug, Bueno en anderen ontbreken nog

Santiago Gimenez maakte in het Etihad Stadium zijn rentree na lang blessureleed. Stengs ontbrak in Manchester, maar kan zaterdagavond tegen Fortuna weer minuten maken. “Het gaat steeds beter”, zegt Priske over de ziekenboeg van Feyenoord. “Je hebt al wat jongens terug zien komen van een blessure.”

“Stengs is tegen Fortuna weer beschikbaar. Hugo Bueno ligt er nog uit. We hopen dat hij volgende week weer op het veld kan gaan trainen, maar dat is nog niet honderd procent zeker. De rest, Quilindschy Hartman, Ibrahim Osman en Ayase Ueda, volgt nog individuele programma’s. We hopen dat Osman voor de kerst weer beschikbaar zal zijn.” Het duel met Fortuna begint zaterdagavond om 20.00 uur.