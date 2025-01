Brian Priske onthult waarom Dávid Hancko ontbrak bij Feyenoord tegen Willem II en meldt nóg een blessuregeval

Dávid Hancko haakte op het laatste moment af voor het Eredivisie-duel tussen Willem II en Feyenoord (1-1) omdat hij zich niet lekker voelde. Dat vertelt Feyenoord-trainer Brian Priske na afloop van de wedstrijd aan ESPN.

Hancko miste deze week zijn eerste seizoensduel namens Feyenoord. De centrumverdediger kreeg rust van Priske voor het met 1-4 gewonnen bekerduel met de Rijnsburgse Boys.

Bij de wedstrijd tegen Willem II leek Hancko gewoon weer mee te doen, maar tijdens de warming-up van het duel haakte hij geblesseerd af. Thomas Beelen was de vervanger van de Slowaakse stopper.

In eerste instantie was het niet duidelijk wat er met Hancko aan de hand was, maar na afloop van het duel geeft Priske bij ESPN duidelijkheid. “Hij was gisteren een beetje ziek, maar vandaag voelde hij zich beter. Maar tijdens het begin van de warming-up was het niet goed genoeg”, aldus de trainer.

“Ik hoop dat hij er tegen Bayern München weer bij is”, doelt Priske op de wedstrijd in de Champions League komende woensdag. “Maar op dit moment durf ik daar niks over te zeggen.”

Behalve Hancko zag Priske rondom de wedstrijd tegen Willem II ook Bart Nieuwkoop wegvallen. “Hij had plots ook een beetje last van z’n heup tijdens de warming-up, dus hij was ook niet inzetbaar in de tweede helft.”

‘Ik snap het niet’

Behalve Hancko en Nieuwkoop kon Priske tegen Willem II ook al niet beschikken over Quinten Timber, Hwang In-beom, Quilindschy Hartman, Jordan Lotomba en Chris-Kévin Nadje. De ziekenboeg van Feyenoord zit daarmee aardig vol.

“Ik snap het niet. Sorry. Het is echt niet normaal wat er gebeurt op dit moment”, aldus Priske. “Het is echt veel. We zijn zeker bezig met de medische staf en performance staf. We hebben goede dingen gedaan tijdens de winterstop, en er waren meer spelers op het veld. Maar in de laatste week vielen er toch weer een aantal spelers weg. En als je dan dat van vandaag hoort, met David en Bart, heb je een beetje zorgen daarover. Ik hoop dat straks een aantal spelers weer op het veld staan.”