Brian Priske licht twee spelers van Feyenoord uit na zege op Sparta Praag: 'Grote complimenten aan hen'

Brian Priske is trots op zijn ploeg. Dat vertelde de trainer van Feyenoord na afloop van het Champions League-duel met Sparta Praag, dat met 4-2 werd gewonnen. Priske lichtte in zijn interview met Ziggo Sport bovendien twee spelers uit.

Feyenoord boekte woensdagavond zijn eerste thuiszege van dit Champions League-seizoen. Na dertig minuten stond het al 3-0, en uiteindelijk was de stand na negentig minuten 4-2. Daardoor zetten de Rotterdammers een grote stap richting de knock-outfase van het miljardenbal.

“Ik ben heel trots”, begint Priske bij Ziggo Sport. “Dit is een belangrijke overwinning voor ons. Tien punten in de Champions League na zes wedstrijden is een hele goede prestatie van de jongens. We domineerden deze wedstrijd tachtig minuten denk ik, daarin waren we echt dominant. Dus ik ben heel trots en heel blij.”

“We hebben goede spelers”, verklaarde de Deen de goede wedstrijd van zijn ploeg. “Met name aanvallend stonden we goed, qua balbezit en kwaliteit op sleutelmomenten.

“En de goals van Igor (Paixão, red.) en Anis (Hadj Moussa, red.) kwamen op het goede moment. De laatste tien minuten waren wat minder dominant, maar uiteindelijk was dit een goede overwinning.”

Die twee vleugelspelers noteerden allebei een doelpunt, en speelden sowieso een sterke wedstrijd. “Grote complimenten aan hen”, aldus Priske. “Igor presteert dit hele seizoen al op een ongelooflijk hoog niveau, en is ook bij veel goals betrokken. En Anis moet ik ook opnieuw een compliment geven. Hij heeft de afgelopen vijf à zes weken ongelooflijk hard gewerkt, en hij is ook heel productief wat goals betreft.”

Ondanks dat Feyenoord een grote stap heeft gezet richting de volgende ronde in de Champions League, wil Priske nog niet te vroeg juichen. “Er zijn nog twee wedstrijden te gaan. We zullen hiervan genieten, maar we weten dat Bayern München hier ook nog op bezoek komt. Dus daar gaan we ons ook weer op focussen.”